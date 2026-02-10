Wundersame Geldvermehrung im Volkswagen-Konzern: Kurz vor dem Jahresende trieb der Finanzvorstand noch sechs Milliarden Euro Cash auf - und sicherte seinen Vorstandskollegen damit offenbar ihre Boni. Investoren und der Betriebsrat haben Fragen. Als der VW-Konzern am 21. Januar 2026 vorläufige Eckdaten für das Jahr 2025 meldete, war die Überraschung groß: Monatelang hatte der Autobauer seine Investoren darauf eingestellt, dass im Gesamtjahr kein Cashflow-Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE