Stuttgart (ots) -Die geöffneten Akten, das ist die andere Seite, ermöglichen einen genaueren Blick auf Jeffrey Epstein. Er war ein Menschenfänger im doppelten Sinne: Er zog Menschen unterschiedlichster Art in seinen Bann, von Bill Clinton bis Donald Trump, vom Tech-Milliardär Elon Musk bis zum Kulturguru Jack Lang, von Prinz Andrew bis Kronprinzessin Mette-Marit, und beutete gleichzeitig Hunderte Frauen und Mädchen sexuell aus. Wie durch ein Schlüsselloch ist hier eine grenzüberschreitende Elite zu besichtigen, die vor allem am eigenen Vergnügen, am eigenen Vorteil interessiert ist - und die jetzt durch Herumdrucksen und Herausreden angesichts ihrer engen Beziehungen zu einem verurteilten Sexualstraftäter auffällt. Keiner von ihnen will von den Verbrechen gewusst haben. Keiner, der sich an den Frauen vergriffen hat, bekannte sich bisher schuldig. Niemand außer Epstein und Maxwell wurde angeklagt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6214419