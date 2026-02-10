EQS-News: EuroTeleSites AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

EuroTeleSites erfüllt Prognose für 2025: Umsatzsteigerung auf 280,2 Mio. EUR; Reduzierung des Verschuldungsgrads auf 5,5x



+3,7% Umsatzsteigerung im Jahresvergleich führt zu 280,2 Mio. EUR Umsatz

+5,3% Umsatzsteigerung im Jahresvergleich ohne Einmaleffekte aus 2024

Third-Party Umsatzwachstum beträgt +10,4%, ohne Einmaleffekte liegt es bei +17,7%

EBITDA in der Höhe von 239,3 Mio. EUR mit einer EBITDA Marge von 85,4%

EBITDAaL in der Höhe von 161,3 Mio. EUR mit einer EBITDAaL Marge von 57,6%

255 neu gebaute Standorte führen zu netto 183 Standorten, das sind insgesamt 13,820 Standorte

Onboarding von 338 Mietern, davon 155 Drittmietern

CAPEX in Höhe von 52,9 Mio. EUR mit höheren Ausgaben für Rollout Aktivitäten

Implementierung von HiBob als neue HR-Plattform Im Jahr 2025 profitierte der europäische Telekommunikations- und TowerCo-Sektor von stabilen, wenn auch weiterhin herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen, einer verbesserten Investitionsstimmung und einer beschleunigten Digitalisierung in den mittel- und osteuropäischen Märkten. Die Telekommunikationsbetreiber wurden durch die fortlaufende Einführung von 5G und Glasfaser sowie durch einen erneuten Fokus auf nachhaltige Netzinvestitionen unterstützt. TowerCos expandierten weiter, da Mobilfunkbetreiber passive Vermögenswerte veräußerten und unabhängige TowerCos ihre neutralen Host-Portfolios ausbauten - angetrieben durch die Verdichtung von 5G und die Wirtschaftlichkeit von Multi-Tenant-Lösungen. Markt-Highlights

"Wir erzielten ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum, getragen von dem disziplinierten und effizienten Rollout einer größeren Zahl neuer Standorte und Anchor Tenants, während unser Built-to-Suit-Programm in mehreren Ländern weiter expandiert. Das zweistellige Umsatzwachstum durch Drittmieter sowie die kontinuierliche Verbesserung der Tenancy Ratio stellen wichtige Meilensteine in unserer Entwicklung dar", sagt Ivo Ivanovski, Generaldirektor EuroTeleSites. Ein wichtiger Meilenstein in diesem Jahr war die erfolgreiche Einführung mehrerer Systeme, darunter HiBob, Sitetracker und Farseer. Diese neuen Lösungen sind besser auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten, deutlich benutzerfreundlicher und leisten bereits heute einen wesentlichen Beitrag zu mehr Effizienz und Transparenz im gesamten Unternehmen.

EuroTeleSites hat zusätzlich einen wichtigen strategischen Schritt gemacht, indem das Unternehmen mit dem Bau von drei Mobilfunkmasten für andere Netzbetreiber begonnen hat, wobei drei bereits fertiggestellt sind. Diese neue Geschäftstätigkeit unterstreicht die technische Kompetenz des Unternehmens und stärkt seine Position am Markt. Finanzkennzahlen

EuroTeleSites erzielte einen Umsatz in Höhe von 280,2 Mio. EUR, das sind +3,7% im Jahresvergleich und +5,3% im Jahresvergleich ohne Einmaleffekte aus 2024, was das anhaltende Wachstum in allen operativen Märkten widerspiegelt. Die jährliche, inflationsgebundene Indexierung - ergänzt durch die Erweiterung der Standorte und die anhaltend hohe Nachfrage durch Drittmieter - waren die entscheidenden Treiber der Umsatzentwicklung. Die Tenancy Ratio verbesserte sich von 1,24x auf 1,25x, und unterstreicht die effiziente Nutzung des hochwertigen Infrastrukturportfolios des Unternehmens. Der Anstieg der Auslastung war in erster Linie auf das Onboarding von 155 neuen Drittmietern auf bestehenden und neuen Standorten zurückzuführen. Die EBITDA-Marge blieb mit 85,4% auf einem strukturell hohen Niveau und unterstreicht die betriebliche Effizienz sowie das robuste Geschäftsmodell für wiederkehrende Einnahmen des Unternehmens. Die EBITDAaL-Marge lag zum Jahresende bei 57,6%, getragen von diszipliniertem Kostenmanagement. Grundstücksmieten blieben die größte Ausgabenkategorie des Unternehmens und unterstreichen die Bedeutung fortlaufender Maßnahmen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. CAPEX für 2025 belief sich auf 52,9 Mio. EUR, dies entspricht 18,9% des Jahresumsatzes und blieb im Einklang mit den strategischen Prioritäten des Netzausbaus, der Modernisierung und des 5G Ausbaus. Die CAPEX Aufteilung war: 51,5% für verpflichtende Upgrades, 38,9% für Rollouts neuer Standorte und 9,6% für Wartungsarbeiten. Die Finanzergebnisse von EuroTeleSites für 2025 spiegeln die starke Marktpositionierung, die stabilen Mieterbeziehungen und die Fähigkeit wider, kontinuierlich eine zuverlässige Infrastruktur bereitzustellen, die die digitale Transformation in Zentral- und Osteuropa unterstützt. Wie angekündigt wurde der im Jahr 2025 erzielte Nettogewinn zur weiteren Reduzierung der Finanzschulden verwendet. "2025 erzielten wir einen Umsatz in Höhe von 280,2 Mio. EUR, das ist ein Anstieg von +3,7% im Vergleich zum vergangenen Jahr und ein starkes Ergebnis, das die anhaltende Dynamik unseres Geschäfts unterstreicht. Diese Leistung ermöglichte uns, die Schulden um 33,9 Mio. EUR zu reduzieren und unseren Kurs beizubehalten, nämlich unser mittelfristiges Verschuldungsziel von 5x zu erreichen. Ich freue mich sehr, dass wir trotz der Herausforderungen auf eine solide finanzielle Leistung zurückblicken können. Die Entscheidung von Fitch, unseren Ausblick anzuheben, hebt die Stärke unserer Strategie und das Vertrauen in unsere zuverlässige Arbeit hervor", sagt Lars Mosdorf, Finanzvorstand EuroTeleSites. Ausblick

Insgesamt geben die finanziellen und operativen Ergebnisse dieses Jahres Anlass zu Zuversicht. EuroTeleSites ist gut aufgestellt und blickt optimistisch in die Zukunft. Das Management wird weiterhin sorgfältig über Investitionen entscheiden und sicherstellen, dass jeder Euro zu nachhaltigem Wachstum beiträgt. KI-Initiativen, zuletzt in den Bereichen Vertragsmanagement und Personalwesen, sind ein weiterer wichtiger Faktor, der intelligentere, effizientere und produktivere Arbeitsweisen ermöglicht. EuroTeleSites Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Im Jahr 2026 wird sich EuroTeleSites weiterhin auf die Kernaktivitäten konzentrieren: die Vermietung passiver Infrastruktur, die Durchführung obligatorischer Upgrades, die Erweiterung des Funkturm-Portfolios sowie die Integration zusätzlicher Drittmieter, um die Tenancy Ratio weiter zu stärken. Das Wachstum wird zudem durch die fortlaufende Einführung von 5G in allen Märkten und den steigenden Datenverbrauch unterstützt, während die Mietverträge weiterhin jährlich an die Inflation angepasst werden. Das Management erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von etwa4-5%. Der positive Cashflow wird weiterhin zum Schuldenabbau genutzt, unterstützt durch ein günstigeres Zinsumfeld. EuroTeleSites baut seine Infrastruktur weiter aus, um die 5G-Abdeckung - insbesondere in Österreich - weiter zu verbessern. Diese Initiative umfasst ein überdurchschnittlich großes Bauprogramm für die kommenden Jahre, das zusätzliche Funktürme für den Anchor Tenant vorsieht und die Konnektivität für Endkunden stärkt. Infolgedessen wird ein Verhältnis von CAPEX zu Umsatz von rund25% erwartet. Der Anstieg beinhaltet auch eine teilweise CAPEX Verlagerung aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026. Insgesamt ist der Bau von mehr als400 neuen Standorten geplant. Ausführliche Informationen zu den Kennzahlen und Segmenten finden Sie unter https://eurotelesites.com/investor-relations/ .



