EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CANCOM SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CANCOM SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2026/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2026/
Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
