Gesamtjahr 2025: Umsatzerlöse +3,0 %, getragen von Erlösen aus Dienstleistungen (+1,9 %) und höheren Erlösen aus dem Verkauf von Endgeräten

EBITDA wuchs um 3,7 % (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung), bedingt durch ein operatives Wachstum von 9,5 % in CEE

Nettoergebnis belief sich auf EUR 613 Mio.(2024: EUR 627 Mio.)

Nettoverschuldung (exkl. Leasingverbindlichkeiten) wurde um EUR 283Mio.reduziert; das Verhältnis Nettoverschuldung exkl. Leasingverbindlichkeiten zu EBITDAaL lag zum Jahresende 2025 bei 0,0x, das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA bei 0,9x.

CAPEX stiegen um 2,8% auf EUR 889 Mio., bedingt durch die 5G-Auktion in Serbien.

Free Cashflow steigt um 3,7% auf EUR 596 Mio. trotz höherer CAPEX (Spektrum)

Wachstum der Mobilfunkkund:innen um 11,3%, der RGUs um 1,7%. Q4 2025: Gesamtumsatz +1,1%, EBITDA (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung) +5,4%

Serbien: 5G-Auktion für EUR 100 Mio. abgeschlossen; 5G seit Dezember 2025 in Betrieb

Dividendenvorschlag für GJ 2025: Erhöhung auf EUR 0,42 je Aktie (2024: EUR 0,40)

Ausblick 2026: Umsatzerlöse gesamt +2-3 %, CAPEX exkl. Spektrum von rund EUR 750 Mio.

