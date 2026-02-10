EQS-News: Telekom Austria AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.group/de/investor-relations-home/Highlights für Q4 und das Gesamtjahr 2025
Gesamtjahr 2025:
Video: The Management Board of A1 Group presents the results of Q4 and 1-12M of 2025
10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|004350664 47500
|E-Mail:
|investor.relations@a1.group
|Internet:
|www.a1.group
|ISIN:
|AT0000720008
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2274202
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2274202 10.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group