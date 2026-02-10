Anzeige
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
10.02.2026 18:21 Uhr
XETRA-SCHLUSS/DAX oszilliert um 25.000er-Marke - Chemie fest

XETRA-SCHLUSS/DAX oszilliert um 25.000er-Marke - Chemie fest

DOW JONES--Am Ende ist es für den DAX am Dienstag dann doch 0,1 Prozent auf 24.988 nach unten gegangen, doch den größten Teil der Sitzung wurde der Index von der 25.000er Marke in Bann gehalten. Auffallend war die Stärke bei den Titeln der Chemiebranche. Die Analysten bei Goldman Sachs hatten sich den Sektor genauer angeschaut, unter anderem schossen Symrise mit ihrer neu erteilten Kaufempfehlung um knapp 7 Prozent aufwärts. Evonik sprangen um 5,7 Prozent nach oben dank doppelter Hochstufung von "Verkaufen" auf "Kaufen". Bei Lanxess reichte allein die Befreiung von der Verkaufsempfehlung und die Umstufung auf "Neutral", um die Aktien 11,1 Prozent anziehen zu lassen. Der Sektor wurde lange Zeit gemieden, in der Folge sind Investoren hier unterinvestiert. Goldman Sachs sieht nun erste Anzeichen für eine Belebung der Branche.

Erste Eckdaten der Commerzbank (-0,5%) zu 2026 lieferten für die Aktie kaum Impulse. Der Nettogewinn 2025 fiel mit 2,63 Milliarden Euro leicht oberhalb des Konsens bei 2,538 aus. Die Dividendenerhöhung auf 1,10 Euro sei ebenfalls etwas höher als erwartet.

Um 6,3 Prozent nach unten ging es für die Teamviewer-Aktie. Belastend wirkte ein zurückhaltender Ausblick: Für das laufende Jahr nimmt sich die Gesellschaft nur ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vor.

Bei Nordex ging es 4,3 Prozent tiefer, nachdem die Citi die Aktie auf "Neutral" von "Kaufen" abgestuft hatte. Nach dem guten Lauf der Nordex-Aktie sieht Citi vorerst nicht mehr viel Potenzial. Der Kurs sei im vergangenen Jahr um 158 Prozent gestiegen. Die Messlatte hänge nun hoch. Selbst bei optimistischen Ertragsannahmen sei die Aktie schon hoch bewertet mit einem KGV von 15 für 2027.

Bei Ionos (-8,2%) senkten die Analysten der UBS die Einstufung auf Neutral nach Buy, für einen Einstieg sei es hier noch zu früh. KI-Bedenken blieben bestehen, da kurzfristige Trends kaum beruhigen dürften. Das Wachstum habe sich bis zum vierten Quartal 2025 verlangsamt und eine Erholung sei erst ab dem zweiten Quartal 2026 wahrscheinlich.

Tui (-4,9%) hat mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen bei beibehaltener Prognose für 2026 überboten, merkte die Bank of America (BoA) an. Die Analysten aktualisierten ihre EBIT-Schätzungen für 2026 und berücksichtigten dabei das besser als gedacht ausgefallene Auftaktquartal, aber auch niedrigere Werte für das zweite Halbjahr. Infolgedessen wurde das Kursziel gesenkt. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    24.987,85 -0,1%   +2,1% 
DAX-Future                25.065,00 -0,1%   +1,5% 
XDAX                   24.988,92 -0,1%   +1,9% 
MDAX                   31.962,21 -0,0%   +4,4% 
TecDAX                   3.651,20 +0,4%   +0,4% 
SDAX                   18.318,46 +1,0%   +5,6% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 128,62  +30 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     22     18   0 4.511,7  61,1    3.649,7      50,2 
MDAX                    30     20   0  788,8  39,3     602,0      26,8 
TecDAX                   18     12   0 1.365,9  27,6    1.228,8      21,3 
SDAX                    50     19   1  155,8   9,1     119,3      7,1 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
