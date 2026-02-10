POS-Transaction in Own Shares -3

DJ POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 10-Feb-2026 / 16:57 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 10 February 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 10 February 2026 Number of ordinary shares purchased: 52,389 Highest price paid per share: 155.40p Lowest price paid per share: 153.40p 154.4420p Volume weighted average price paid per share:

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,678,481 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,063,095 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,063,095 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 154.4420p 52,389

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 473 154.20 08:10:00 00376427154TRLO1 XLON 1002 153.40 08:54:11 00376498054TRLO1 XLON 1500 154.20 08:58:48 00376504266TRLO1 XLON 40 154.40 08:58:48 00376504267TRLO1 XLON 429 154.40 08:58:48 00376504268TRLO1 XLON 477 154.00 08:58:48 00376504269TRLO1 XLON 400 154.20 09:12:26 00376521312TRLO1 XLON 95 154.20 09:12:26 00376521313TRLO1 XLON 231 154.60 09:34:51 00376547441TRLO1 XLON 92 154.60 09:34:51 00376547442TRLO1 XLON 267 154.60 09:35:01 00376547649TRLO1 XLON 497 154.40 09:35:01 00376547650TRLO1 XLON 171 154.60 09:35:06 00376547811TRLO1 XLON 81 154.60 09:35:09 00376547883TRLO1 XLON 488 154.40 09:35:09 00376547884TRLO1 XLON 126 154.60 09:35:11 00376547912TRLO1 XLON 126 154.60 09:35:11 00376547913TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547914TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547915TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547916TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547917TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547918TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547919TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547920TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547921TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547922TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547923TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547924TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547925TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547926TRLO1 XLON 56 154.60 09:35:11 00376547927TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547928TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547929TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547930TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547931TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547932TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547933TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547934TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547935TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547936TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547937TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547938TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547939TRLO1 XLON 60 154.60 09:35:11 00376547940TRLO1 XLON 126 154.60 09:35:11 00376547941TRLO1 XLON 24 154.60 09:35:11 00376547942TRLO1 XLON 137 154.80 09:35:17 00376548062TRLO1 XLON 280 154.80 09:35:17 00376548063TRLO1 XLON 438 155.00 09:35:34 00376548393TRLO1 XLON 518 154.80 09:35:34 00376548394TRLO1 XLON 158 155.40 09:40:39 00376555472TRLO1 XLON 253 155.40 09:40:39 00376555473TRLO1 XLON 76 155.40 09:40:39 00376555474TRLO1 XLON 487 154.80 09:44:52 00376560798TRLO1 XLON 13 154.40 09:45:35 00376561672TRLO1 XLON 13 154.20 10:47:28 00376602863TRLO1 XLON 473 154.20 10:47:28 00376602864TRLO1 XLON 74 154.40 10:47:28 00376602865TRLO1 XLON 22 154.40 10:47:28 00376602866TRLO1 XLON 470 154.20 10:47:28 00376602867TRLO1 XLON 470 153.80 10:59:48 00376603513TRLO1 XLON 5 153.80 11:02:35 00376603714TRLO1 XLON 308 153.80 11:02:35 00376603715TRLO1 XLON 101 154.40 11:45:35 00376605885TRLO1 XLON 234 154.40 11:45:35 00376605886TRLO1 XLON 89 154.60 11:45:35 00376605887TRLO1 XLON 864 154.60 11:45:35 00376605888TRLO1 XLON 100 154.40 11:45:49 00376605889TRLO1 XLON 484 154.20 11:54:53 00376606313TRLO1 XLON

44 154.20 12:02:29 00376606597TRLO1 XLON 93 154.20 12:17:30 00376607510TRLO1 XLON 357 154.40 12:17:30 00376607511TRLO1 XLON 301 154.40 12:20:47 00376607697TRLO1 XLON 874 154.40 12:20:47 00376607698TRLO1 XLON 500 154.60 12:32:53 00376608515TRLO1 XLON 492 154.40 12:32:53 00376608516TRLO1 XLON 300 154.40 12:33:22 00376608551TRLO1 XLON 119 154.40 12:33:22 00376608552TRLO1 XLON 284 154.20 12:37:37 00376608856TRLO1 XLON 12 154.20 12:39:26 00376608927TRLO1 XLON 207 154.20 12:39:26 00376608928TRLO1 XLON 284 154.20 12:39:26 00376608929TRLO1 XLON 497 154.00 12:59:54 00376609903TRLO1 XLON 400 154.40 13:43:00 00376612255TRLO1 XLON 486 154.20 13:45:59 00376612427TRLO1 XLON 51 154.40 14:01:07 00376613326TRLO1 XLON 49 154.40 14:01:17 00376613331TRLO1 XLON 489 154.60 14:17:08 00376614068TRLO1 XLON 513 154.60 14:17:08 00376614073TRLO1 XLON 513 154.20 14:17:24 00376614107TRLO1 XLON 480 154.00 14:18:32 00376614230TRLO1 XLON 1090 154.20 14:18:32 00376614231TRLO1 XLON 474 154.60 14:33:31 00376615903TRLO1 XLON 489 154.40 14:35:47 00376616206TRLO1 XLON 1934 154.60 14:35:47 00376616207TRLO1 XLON 339 154.60 14:35:47 00376616208TRLO1 XLON 276 154.60 14:35:47 00376616209TRLO1 XLON 243 154.60 14:35:47 00376616210TRLO1 XLON 440 154.40 14:46:29 00376617260TRLO1 XLON 49 154.40 14:46:29 00376617261TRLO1 XLON 440 154.40 14:48:54 00376617497TRLO1 XLON 49 154.40 14:48:54 00376617498TRLO1 XLON 512 154.40 14:55:59 00376618187TRLO1 XLON 216 154.60 15:30:58 00376621240TRLO1 XLON 234 154.60 15:30:58 00376621241TRLO1 XLON 1160 154.60 15:30:58 00376621242TRLO1 XLON 535 154.60 15:30:58 00376621243TRLO1 XLON 300 154.60 15:30:58 00376621244TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621253TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621254TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621255TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621256TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621257TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621258TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621259TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621260TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621261TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621262TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621263TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621264TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621265TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621266TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621267TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621268TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621269TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621270TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621271TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621272TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621273TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621274TRLO1 XLON 211 154.60 15:31:01 00376621275TRLO1 XLON 139 154.60 15:31:01 00376621276TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621277TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621278TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621279TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621280TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621281TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621282TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621283TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621284TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621285TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621286TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621287TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621288TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621289TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621290TRLO1 XLON 76 154.60 15:31:01 00376621291TRLO1 XLON 507 154.40 15:31:02 00376621298TRLO1 XLON 857 154.80 15:32:51 00376621416TRLO1 XLON 282 154.40 15:33:08 00376621434TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622731TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622732TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622733TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622734TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622735TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622736TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622737TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622738TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622739TRLO1 XLON

71 154.80 15:46:46 00376622740TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622741TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622742TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622743TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622744TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622745TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622746TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622747TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622748TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622749TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622750TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622751TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622752TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622753TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622754TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622755TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622756TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622757TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622758TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622759TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622760TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622761TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622762TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622763TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622764TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622765TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622766TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622767TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622768TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622769TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622770TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622771TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622772TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622773TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622774TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622775TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622776TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622777TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622778TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622779TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622780TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622781TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622782TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622783TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622784TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622785TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622786TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622787TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622788TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622789TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622790TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622791TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622792TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622793TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622794TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622795TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622796TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622797TRLO1 XLON 71 154.80 15:46:46 00376622798TRLO1 XLON 1264 155.00 15:46:47 00376622799TRLO1 XLON 290 154.80 15:46:49 00376622808TRLO1 XLON 208 154.80 15:46:49 00376622809TRLO1 XLON 9 154.80 15:47:40 00376622911TRLO1 XLON 503 154.80 15:47:40 00376622912TRLO1 XLON 1004 154.80 15:49:33 00376623133TRLO1 XLON 391 154.80 15:49:33 00376623134TRLO1 XLON 249 154.80 15:49:33 00376623135TRLO1 XLON 131 154.60 15:51:18 00376623246TRLO1 XLON 302 154.60 15:51:18 00376623247TRLO1 XLON 480 154.40 15:58:41 00376624000TRLO1 XLON 1493 154.60 16:02:54 00376624386TRLO1 XLON 498 154.20 16:09:25 00376625167TRLO1 XLON 498 154.20 16:09:25 00376625168TRLO1 XLON 497 154.20 16:09:25 00376625169TRLO1 XLON 168 154.00 16:12:15 00376625722TRLO1 XLON 435 154.00 16:12:15 00376625723TRLO1 XLON 428 154.00 16:12:15 00376625724TRLO1 XLON 168 154.00 16:12:15 00376625725TRLO1 XLON 430 153.80 16:14:50 00376626076TRLO1 XLON 5 153.80 16:14:52 00376626077TRLO1 XLON 219 153.80 16:14:52 00376626078TRLO1 XLON 377 153.80 16:14:52 00376626079TRLO1 XLON 25 153.80 16:14:52 00376626091TRLO1 XLON 5 153.80 16:15:44 00376626194TRLO1 XLON 400 153.80 16:16:01 00376626205TRLO1 XLON 72 153.80 16:16:01 00376626206TRLO1 XLON 152 153.80 16:16:16 00376626259TRLO1 XLON 294 153.80 16:16:16 00376626260TRLO1 XLON 70 153.80 16:16:16 00376626261TRLO1 XLON 400 153.60 16:16:18 00376626295TRLO1 XLON

