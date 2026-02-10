Der neue Dienst nutzt das Mobilfunknetz von SoftBank Corp. in Japan

SBTS, das Joint Venture zwischen BTS und SoftBank Corp. und ZIM Connections gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um eine Travel eSIM-Lösung auf den Markt zu bringen, die sich zunächst auf Inbound- und Outbound-Reisen nach und aus Japan konzentriert. Der Dienst ist jetzt live und hier kommerziell verfügbar. Dies ist der erste Schritt zu einer breiteren globalen Einführung mehrerer Reise-eSIM-Angebote.

Die erste Einführung ist eine digitale Reise-eSIM-Plattform, die von ZIM Connections entwickelt und von SoftBank Corp. ("SoftBank"), einem in Japan ansässigen Telekommunikations- und IT-Betreiber, kommerzialisiert wurde. Sie ermöglicht Reisenden die einfache Suche, den Kauf und die Aktivierung unbegrenzter globaler eSIM-Tarife durch ein nahtloses digitales Erlebnis. Die erste Phase konzentriert sich auf Reisende, die Japan besuchen, sowie auf Reisende aus Japan, die ins Ausland reisen, wobei das Netzwerk von SoftBank für die Konnektivität in der Region genutzt wird.

Diese Einführung stellt eine vollständige kommerzielle Markteinführung dar, die Reisenden einen unmittelbaren Mehrwert bietet und gleichzeitig eine starke Grundlage für die internationale Expansion schafft. In zukünftigen Phasen werden weitere Sprachen, Währungen und Zahlungsmethoden eingeführt, gefolgt von einer breiteren globalen Einführung und zusätzlichen Versionen der Reise-eSIM-Lösung.

"Reisende erwarten heute überall eine einfache, digitalisierte Konnektivität", sagte Giulia Acchioni Mena, Mitbegründerin und COO von ZIM Connections. "Diese Markteinführung bringt ein nahtloses Reise-eSIM-Erlebnis auf den Markt, das auf die starke Nachfrage nach Reisen nach Japan und internationaler Mobilität im Allgemeinen zugeschnitten ist. Es ist so konzipiert, dass es sich an die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse der Reisenden anpassen lässt."

Norioki Sekiguchi, CEO von SBTS, fügte hinzu: "Diese Zusammenarbeit vereint die richtige Mischung aus Plattform-Know-how und Marktreichweite, um eine skalierbare Lösung für die Konnektivität auf Reisen anzubieten. Sie zeigt, wie aufeinander abgestimmte Partnerschaften marktreife Innovationen beschleunigen können."

Akihiro Kato, Senior Director im Cross-border Business Promotion Office von SoftBank, kommentierte: "Die Erweiterung unserer Produktpalette um Travel eSIM ist ein wichtiger Schritt, um sowohl Besucher in Japan als auch japanische Reisende im Ausland zu bedienen. So können wir unseren Kunden schnell eine marktreife Lösung anbieten und gleichzeitig die Grundlage für eine intensivere Produktentwicklung in der Zukunft schaffen."

Der aktuelle Service ist weltweit für B2C-Nutzer verfügbar und nicht auf SoftBank-Kunden beschränkt. Reisende können online auf die Plattform zugreifen, ein Reiseziel auswählen, einen unbegrenzten Datentarif erwerben und ihre eSIM innerhalb weniger Minuten aktivieren.

Diese Einführung markiert den Beginn einer umfassenderen Zusammenarbeit, die darauf abzielt, die Konnektivitätsdienste für Reisen auf weitere Märkte weltweit auszuweiten.

Über ZIM Connections

ZIM Connections ist das Tor zur globalen eSIM-Konnektivität für Unternehmen und Kunden weltweit. ZIM bietet nahtlose internationale Konnektivitätslösungen, mit denen Unternehmen und Privatpersonen mühelos in Verbindung bleiben können. Durch das Angebot einer Plug-and-Play-eSIM-Plattform mit globaler Abdeckung in über 200 Destinationen vereinfacht ZIM das Konnektivitätsmanagement und ermöglicht Telekommunikationsanbietern die Erweiterung ihrer Dienste ohne komplexe Integration.

Weitere Informationen finden Sie unter zimconnections.com oder wenden Sie sich an Giulia Acchioni Mena unter giulia.acchioni@zimconnections.com.

Über SBTS

SBTS ist ein Joint Venture zwischen SoftBank Corp. und BTS und unterstützt Netzbetreiber, CPaaS-Anbieter, Hyperscaler und Unternehmen bei der Navigation durch Märkte, Technologien und Vorschriften. SBTS löst globale Komplexität durch reibungslose Kommunikation, intelligentere Bereitstellung und höhere Rentabilität und kombiniert fundiertes internationales Fachwissen mit regionaler Spezialisierung in APAC und dem Nahen Osten. Unter Nutzung der S1-Plattform bietet SBTS nahtlose, nachhaltige Konnektivität, programmierbare Kommunikations-, Identitäts- und Schutzlösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sbtsglobal.io oder wenden Sie sich an Paula Ruiz unter pruiz@bts.io.

