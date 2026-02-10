DJ MÄRKTE USA/Zurückhaltung nach schwachen Einzelhandelsdaten - Dow mit Rekordhoch

Dow Jones--Mit einer wenig veränderten Tendenz zeigt sich die Wall Street am Dienstagmittag (Ortszeit). Neben den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten sorgen auch am Berichtstag veröffentlichte schwache Daten zum Einzelhandelsumsatz für Zurückhaltung. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,5 Prozent auf 50.365 Punkte. Gleich nach der Startglocke markierte der Index ein neues Rekordhoch bei 50.513 Punkten. Der S&P-500 notiert kaum verändert, während der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent nachgibt.

Der Umsatz im US-Einzelhandel stagnierte im Dezember, während Volkswirte einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet hatten. Die Daten werden stark beachtet, da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht.

Die Importpreise legten im Dezember geringfügig zu; hier war mit einem unveränderten Niveau gerechnet worden. Der Arbeitskostenindex stieg im vierten Quartal 2025 etwas weniger stark als angenommen. Die Lagerbestände aus dem November erhöhten sich etwas weniger als prognostiziert. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Januar am Mittwoch sowie den Januar-Verbraucherpreisdaten am Freitag stehen aber noch weitere wichtige Daten an, vor deren Veröffentlichung sich die Anleger nicht zu weit vorwagen dürften.

Daneben geht die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Unter anderem hat Coca-Cola durchwachsene Zahlen bekannt gegeben. Die Aktie fällt um 2,1 Prozent. Spotify machen einen Satz von 15 Prozent. Der Audio-Streaming-Anbieter hat im vierten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen und solide Margenprognosen abgegeben. Nach der Schlussglocke wird Ford über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

Aktien der Google-Mutter Alphabet verlieren 1,8 Prozent. Die Anleiheemission von Alphabet über 20 Milliarden US-Dollar ist auf eine "überwältigende" Nachfrage gestoßen, was ein Emissionsvolumen über den erwarteten 15 Milliarden US-Dollar ermöglicht hat, schreiben die Analysten von Saxo. Alphabet diversifiziere nun seine Emissionen, gebe Anleihen in Pfund Sterling aus, darunter eine ungewöhnliche 100-jährige Anleihe, und plane zudem eine Emission in Schweizer Franken.

Am Montag nach Handelsschluss hat ON Semiconductor überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, doch verfehlte der Ausblick die Erwartungen des Markts. Für die Aktie geht es um 4,3 Prozent aufwärts.

Die Aktien von Kyndryl (+8,1%) verzeichnen eine Gegenbewegung, nachdem sie am Montag mehr als die Hälfte ihres Werts verloren hatten. Der Finanzchef des 2021 von IBM abgespaltenen IT-Infrastrukturanbieters hat das Unternehmen verlassen - und dies während einer laufenden Untersuchung der Bilanzierungspraktiken.

Applovin legen um weitere 1,7 Prozent zu, nachdem sie am Vortag bereits einen Satz von über 13 Prozent gemacht hatten. Die Aktie profitiert weiterhin davon, dass die Finanzpublikation Capitalwatch den Vorwurf der Geldwäsche zurückgezogen und sich bei Hauptaktionär Hao Tang entschuldigt hat.

Anleihen nach schwachen Einzelhandelsdaten gesucht

Der Anleihemarkt verzeichnet nach den schwächeren Einzelhandelsdaten regen Zulauf. Steigende Kurse drücken die Zehnjahresrendite um 5,0 Basispunkte auf 4,15 Prozent.

Der Dollar gib nach seinem Rücksetzer vom Montag weiter nach. Der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback werde von der Befürchtung belastet, dass es zu einem Ausverkauf von US-Assets kommen werde, heißt es.

Die Ölpreise zeigen sich in einem volatilen Verlauf aktuell mit leichten Abgaben, übergeordnet aber gestützt von der Skepsis mit Blick auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Weigerung des Irans, sein Raketen-Programm in die Verhandlungen einzubeziehen, sorgt für eine Risikoprämie, heißt es. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 0,6 Prozent.

Leichte Abgaben gibt es derweil im Goldpreis. Die Feinunze reduziert sich um 0,6 Prozent auf 5.026 Dollar. Es herrsche vor den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten weiter Zurückhaltung, so Beobachter.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 50.364,83 +0,5% 228,96 +4,3% S&P-500 6.965,89 +0,0% 1,07 +1,7% NASDAQ Comp 23.211,27 -0,1% -27,40 -0,0% NASDAQ 100 25.232,80 -0,1% -35,34 +0,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1897 -0,1% 1,1914 1,1905 +1,4% EUR/JPY 183,58 -1,1% 185,71 185,63 +0,8% EUR/CHF 0,9122 -0,2% 0,9138 0,9132 -1,9% EUR/GBP 0,8708 +0,1% 0,8700 0,8703 -0,3% USD/JPY 154,30 -1,0% 155,86 155,92 -0,6% GBP/USD 1,3662 -0,3% 1,3698 1,3679 +1,7% USD/CNY 6,9403 +0,0% 6,9387 6,9379 -1,2% USD/CNH 6,9122 -0,1% 6,9162 6,9163 -0,9% AUS/USD 0,7069 -0,3% 0,7090 0,7088 +6,3% Bitcoin/USD 69.385,70 -1,4% 70.357,00 69.304,65 -20,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,82 64,20 -0,6% -0,38 +11,8% Brent/ICE 68,80 69,04 -0,3% -0,24 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.026,26 5.059,06 -0,6% -32,80 +17,1% Silber 80,61 83,33 -3,3% -2,72 +16,9% Platin 1.759,34 1.782,44 -1,3% -23,10 +1,7% Kupfer 5,91 5,96 -0,9% -0,05 +4,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

