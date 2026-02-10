Der Anstieg um 55 gegenüber dem Vorjahr wurde durch Mega-Finanzierungsrunden in der Spätphase angetrieben, was auf ein ausgereiftes Ökosystem hinweist, das den Kapazitätsanforderungen der NATO gerecht wird.

München behielt seine Position als Europas führender DSR-Hub, wobei Großbritannien die meisten VC-Finanzierungen anzog und Mittel- und Osteuropa das größte Wachstum verzeichnete.

KI dominierte den Sektor und machte 44 aller DSR-Finanzierungen aus.

Ein exklusiver neuer Bericht von Dealroom und dem NATO-Innovationsfonds zeigt, dass europäische DSR-Startups (Verteidigung, Sicherheit und Resilienz) 2025 einen Rekordbetrag von 8,7 Milliarden US-Dollar an Risikokapital einwarben. Der Anstieg wurde durch Mega-Finanzierungsrunden in der Spätphase angeheizt, mit denen bahnbrechende Technologien unterstützt wurden, die dazu beitragen, kritische Fähigkeiten für NATO-Staaten zu verbessern von Einsatzfreiheit und Mobilität über Lagebewusstsein und Entscheidungsfindung bis hin zur Sicherheit kritischer Technologien.

Rekordfinanzierungsanstieg ermöglicht DSR-Start-ups, die dringendsten Sicherheitsbedürfnisse der NATO-Staaten zu erfüllen

Die Finanzierung für DSR-Start-ups stieg um 55 gegenüber dem Vorjahr und ist fast viermal so hoch wie vor fünf Jahren. Damit übertrifft er den breiteren europäischen VC-Markt, der im vergangenen Jahr nur um 16 % gewachsen ist. Der Anstieg zeigt, dass sich sowohl Innovatoren als auch Investoren in ganz Europa dafür einsetzen, Technologien zu entwickeln, zu unterstützen und zu skalieren, die den Fähigkeitenbedarf der europäischen NATO-Staaten decken, und gleichzeitig die Chancen zu nutzen, die sich aus der Zusage der Bündnispartner ergeben, 5 ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren.

"In ganz Europa wächst DSR weiterhin rasant, mit einem deutlichen Geschäftswachstum in allen Märkten und erheblichen Risikokapitalinvestitionen in großen Finanzierungsrunden", sagte Sander Verbrugge, Partner beim NATO-Innovationsfond. "Mit bewährten Einnahmequellen und klaren Wachstumsperspektiven bietet sich nun die Gelegenheit für die übrigen Kapitalgeber von Banken bis hin zu Private-Equity-Fonds -, einzusteigen und die nächste Finanzierungsphase für DSR-Unternehmen in der Spätphase zu unterstützen."

Die Investitionen in Unternehmen in der Spätphase verdreifachten sich auf 4,7 Mrd. US-Dollar, was auf ein reifendes Ökosystem hindeutet, und wurden durch Investitionen in Technologien zur Bewältigung wichtiger Herausforderungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit vorangetrieben. KI dominierte den Sektor und machte 44 aller DSR-Finanzierungen aus - der höchste Anteil seit sechs Jahren -, da autonome Systeme, verteidigungsoptimiertes Computing und KI-gestützte Entscheidungsfindung für die Fähigkeiten der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung wurden.

Deutschland und Großbritannien sind führend bei DSR-Investitionen, während Finnland, Spanien, Norwegen und Bulgarien auf dem Vormarsch sind

Der Bericht zeigt, wo sich das DSR-Kapital in Europa konzentriert, wobei Großbritannien und Deutschland weiterhin führend sind und neue Länder als regionale Zentren auftauchen. Zu den Highlights gehören:

Großbritannien ist europäischer Spitzenreiter bei der Gesamtfinanzierung von DSR-Startups durch Risikokapital und hat 2025 2,9 Milliarden US-Dollar und seit 2020 9,9 Milliarden US-Dollar angezogen, obwohl Deutschland mit 2,1 Milliarden US-Dollar 2025 und 5,4 Milliarden US-Dollar seit 2020 aufholt.

obwohl Deutschland mit 2,1 Milliarden US-Dollar 2025 und 5,4 Milliarden US-Dollar seit 2020 aufholt. Deutschland und die Niederlande verzeichneten 2025 mit jeweils über 15 den höchsten Anteil an nationalen VC-Finanzierungen für DSR-Unternehmen, was das starke nationale Engagement für diesen Sektor und die Übereinstimmung mit den industriepolitischen Prioritäten unterstreicht.

was das starke nationale Engagement für diesen Sektor und die Übereinstimmung mit den industriepolitischen Prioritäten unterstreicht. Mittel- und Osteuropa verzeichneten das schnellste Wachstum bei der Transaktionsgeschwindigkeit, wobei die Finanzierungsrunden seit 2020 um das 2,7-Fache zunahmen.

wobei die Finanzierungsrunden seit 2020 um das 2,7-Fache zunahmen. München behielt mit 1,7 Milliarden US-Dollar seine Position als Europas führender DSR-Hub und spiegelt damit seine starke industrielle Basis, den Zugang zu Kunden aus dem Verteidigungsbereich und den großen Talentpool wider. Sofia und Oslo gewannen beide an Bedeutung und schafften es zum ersten Mal seit fünf Jahren unter die europäischen Top-Städte für VC-Investitionen.

"Die Führungsposition Münchens ist geprägt von seiner starken industriellen Basis, vielfältigen internationalen Talenten und einem dynamischen Deep-Tech-Ökosystem allesamt Faktoren, die das zukünftige Wachstum vorantreiben", sagte Daniel Metzler, Mitbegründer und CEO von Isar Aerospace. "Dieses Ökosystem ermöglicht es Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen der nächsten Generation, schneller zu skalieren und den Schritt von der Innovation zur Umsetzung zu vollziehen."

Startups wachsen, fördern Partnerschaften und generieren schnell Einnahmen

Um die erhöhten Investitionen in echte Verteidigungs-, Sicherheits- und Resilienzfähigkeiten für Europa umzusetzen, müssen diese Technologien von den Regierungen in großem Umfang übernommen werden. Der Bericht zeigt erste Anzeichen dafür, dass viele Startups bereits Einnahmen generieren und Zugang zu dem für weiteres Wachstum erforderlichen Kapital erhalten, wodurch sie ihre Rolle für die technologische Souveränität und Sicherheit Europas festigen. Zu den Highlights gehören:

Verträge und Partnerschaften: Obwohl die Daten zu Verträgen begrenzt sind, zeigt der Bericht, dass die führenden Verteidigungsunternehmen zunehmend investieren und strategische Entwicklungspartnerschaften mit DSR-Start-ups eingehen. Darüber hinaus gewinnen DSR-Start-ups zunehmend öffentliche Ausschreibungen, insbesondere in der Drohnenindustrie.

Obwohl die Daten zu Verträgen begrenzt sind, zeigt der Bericht, dass Darüber hinaus gewinnen insbesondere in der Drohnenindustrie. Zugang zum gesamten Kapital: Obwohl VC-Finanzierungen nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle für DSR-Start-ups sind, nehmen Schulden und Zuschüsse zu, was auf die Reifung des DSR-Ökosystems hindeutet.

Obwohl VC-Finanzierungen nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle für DSR-Start-ups sind, was auf die Reifung des DSR-Ökosystems hindeutet. Konsolidierung: Die M&A-Aktivitäten befinden sich auf einem Allzeithoch - viermal so hoch wie vor vier Jahren -, angetrieben durch Neo-Primes, die Start-ups erwerben, um ihr Angebot zu erweitern und geografisch zu expandieren. Auf der anderen Seite gab es in diesem Jahr keine Börsengänge, obwohl es 2021 eine Flut von Börsengängen gab.

"Zwar fließt weiterhin Kapital in einen Sektor, der strategisch noch nie so wichtig war wie heute, doch Investitionen allein führen nicht automatisch zu einer Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten. Entscheidend ist, wie effektiv DSR-Startups und Scaleups die Finanzmittel in echte Technologien, echte Verträge und echte operative Auswirkungen umsetzen", sagte John Ridge, Chief Adoption Officer des NATO-Innovationsfonds. "Die europäischen Verteidigungsministerien spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Start-ups und Scale-ups den Wettbewerb um Beschaffungsaufträge erleichtern und die Beziehungen zwischen neuen Marktteilnehmern und etablierten Verteidigungsunternehmen neu gestalten."

