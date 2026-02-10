Die Ferratum Bank aus Malta bietet aktuell den höchsten Zins für einjähriges Festgeld. Wer lieber auf deutsche Institute setzen will, kann in zwölf Monaten immerhin bis zu 2,5 Prozent einstreichen. 2,8 Prozent per annum bei einer Laufzeit von nur zwölf Monaten: Diese Festgeld-Offerte der Ferratum Bank ist derzeit das höchstverzinste Angebot im Festgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE. Wer sein Geld für zwei Jahre erübrigen kann, kann sogar 3,0 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE