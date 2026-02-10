OPEX Corporationist ein global führendes Unternehmen für Next Generation Automation, das innovative Lösungen für die Automatisierung der Lagerhaltung, von Dokumenten und Mails anbietet.Es gab die Markteinführung der Velo Serie bekannt, ein Service von InoTec. Es handelt sich um eine neue Klasse von freistehenden und Desktop-Premium-Scannern mit hoher Leistungsfähigkeit. Die OPEX Velo Scanner sind außergewöhnlich leistungsfähig und zuverlässig. Sie bieten eine hohe Bildqualität und eine TWAIN/ISIS-Konnektivität auf industriellem Niveau, was die Bereitstellung in einer bestehenden Umgebung erleichtert. Diese hochmodernen Scanner eignen sich besonders gut für Servicebüros, Regierungsbehörden, Gesundheitsdienstleister oder Unternehmen, die Daten erfassen.

"Die Velo Serie als Service von InoTec erweitert das OPEX-Portfolio um eine neue Klasse von Scannern. Dies bietet bestehenden und neuen Kunden und Organisationen ganz neue Möglichkeiten", sagte Dann Worrell, President, Document and Mail Automation, OPEX. "Indem wir unser Angebot erweitern, ist es einfacher, auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden einzugehen. Die Nachfrage nach unserer neuesten Kategorie von Scannern wächst weiterhin und wir freuen uns darauf, eine Leistung auf hohem Produktionsniveau zu erbringen, unterstützt von OPEX's erstklassigen Service."

Jedes Modell der OPEX Velo Serie als Service von InoTec bietet bestimmte Eigenschaften und Optionen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.

Als kompakter, kostengünstiger Desktop-Scanner bietet der OPEX Velo 3120 Zuverlässigkeit und ein hohes Produktionsvolumen. Er eignet sich für den täglichen Einsatz in Umgebungen mit mittlerem Volumen und zeichnet sich durch eine gute Bildqualität und Stabilität aus, die üblicherweise typisch sind für High-end Produktionsscanner. Die Scan-Schnelligkeit beträgt 120-ppm, der Blatteinzug 500 also der ideale Scanner für Organisationen, die regelmäßig scannen, ohne jedoch die Produktion erhöhen zu müssen.

Die OPEX Velo 6000 Serie arbeitet ausdauernd und eignet sich für längeren Betrieb. Die Modelle bieten eine Geschwindigkeit bis 250 ppm und einen Einzug von 750 Blättern. Sie überstehen lange Produktionstage und bewältigen auch herausfordernde Arbeitslasten. Eine fortschrittliche Bearbeitung von Medien gibt Anwendern viel Spielraum: von zerbrechlichen Kulturgütern bis hin zu schweren Dokumenten lässt sich alles verarbeiten. Mit optionalen Upgrades wie zum Beispiel Vierfach-Sortierung können Organisationen ihre Kapazitäten und Funktionen ausweiten, wenn das Geschäft dies erfordert.

Die OPEX Velo 8000 Serie ist für den Nonstop-Betrieb und die Verarbeitung hoher Volumen in einer Produktionsumgebung gemacht. Die Scanner funktionieren zuverlässig 24/7 im Mehrschichtbetrieb. Sie bieten doppelte 1000-Blatt-Papierzuführungen, automatische Ausgabeverarbeitung, aktives Sortieren, flexible Barbeitung von Medien, erweiterte Bildverarbeitung und einen Hochgeschwindigkeits-Stapelarm für ein ordentliches Stapeln bei extrem hohen Durchsatzniveau. Die 8000 Serie zeichnet sich durch maximale Betriebszeiten aus, sie sichert Dokumentkonformität und Prüfungsbereitschaft.

"OPEX ist nun gut aufgestellt und kann jeder Organisation die richtige Scanning- Lösung bieten, unabhängig vom Workflow, Volumen oder den operativen Anforderungen", sagte Scott Maurer, President, International Division, OPEX. "Egal, ob Kunden One-Touch oder das traditionelle Prep-and-Scan bevorzugen wir haben die passende Technologie für den Job. Und mit all unseren Optionen können wir Organisationen nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft alles bieten, was sie benötigen."

Die OPEX Velo Serie wird von der InoTec-Technologie betrieben, was durch eine Partnerschaft zwischen der OPEX Corporation und der in Deutschland ansässigen DATAWIN GmbH, einem führenden Hersteller von Premium-Desktop-Scannern für Dokumente, möglich ist. Die Velo Serie ist global verfügbar und erweitert das bereits bestehende Portfolio für Bildgebung und Scannen von OPEX Corporation mit der Flagschiff-SerieGemini und Falcon+.

OPEX Corporation ist ist ein global führendes Unternehmen für Next Generation Automation, das innovative individuelle Lösungen für die Automatisierung der Lagerhaltung und von Dokumenten sowie E-Mails anbietet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Moorestown, NJ, weitere Niederlassungen in Pennsauken, NJ; Plano, TX; Frankreich; Deutschland; der Schweiz; dem Vereinigten Königreich sowie Australien. OPEX beschäftigt fast 1.600 Mitarbeiter, die ständig benutzerdefinierte, skalierbare Technologielösungen entwickeln, welche die heutigen geschäftlichen Anforderungen erfüllen. Mehr Informationen finden Sie unter: opex.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210515867/de/

Contacts:

Mehr Informationen:

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012