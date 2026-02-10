DJ Lufthansa-Piloten streiken am Donnerstag

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für Donnerstag zu einem ganztätigen Streik bei der Lufthansa und Lufthansa Cargo aufgerufen. Davon betroffen sind alle Abflüge von deutschen Flughäfen, wie die VC mitteilte. Hintergrund sind die bis dato ergebnislosen Verhandlungen über die betriebliche Altersversorgung der Lufthansa- und Lufthansa-Cargo-Piloten. "Wir hätten eine Eskalation sehr gerne vermieden", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Wir waren jederzeit gesprächsbereit und haben mehrfach versucht, Bewegung in die Verhandlungen zu bringen. Dass es nun dennoch zu diesem Streik kommt, liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers."

Die VC hatte sich einen möglichen Arbeitskampf bereits Ende September in einer Urabstimmung von ihren Mitgliedern absegnen lassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 13:10 ET (18:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.