Bei der CiscoLive Amsterdam definiert Expereo mit der Einführung seiner erweiterten Digital Case Management-Funktion (DCM) in expereoOne die Möglichkeiten für globale Unternehmen neu. Als weltweiter Marktführer bei Managed Network as a Service (NaaS) bietet Expereo seinen Kunden eine umfassende Kontrolle durch verkürzte Lösungszeiten, Vermeidung von Betriebsstörungen und eine lückenlose Abstimmung aller Beteiligten.

Mit DCM führen Serviceprobleme nicht mehr zu Engpässen. Unternehmen profitieren stattdessen von schnellen, transparenten Ergebnissen. Alle Beteiligten erhalten in Echtzeit einen einheitlichen Überblick über den Bearbeitungsfortschritt. Entwickelt wurde DCM mit einem einfachen Ziel: Unternehmen sollen Probleme schneller, mit größerer Klarheit und vollständiger Kontrolle lösen können durch einen vollständig digitalen, softwaregestützten Workflow innerhalb von expereoOne. Kunden können auf einer zentralen Plattform Cases erstellen, verwalten und durchgängig nachverfolgen und so ein vorhersehbares, konsistentes und einheitliches Serviceerlebnis in ihrem gesamten globalen Netzwerk garantieren.

Einheitliches Digital-First-Erlebnis für alle Beteiligten

Mit dieser Version rückt ein vollautomatischer, vorhersehbarer Servicebetrieb für Expereo-Kunden näher. Durch die Einführung von Funktionen, die Reibungsverluste beseitigen, Betriebsprobleme reduzieren und sämtliche Beteiligten während der gesamten Case-Bearbeitung auf dem gleichen Stand halten, profitieren Expereo-Kunden weltweit von einem intelligenteren und besser vernetzten Support-Erlebnis. Die wichtigsten neuen Funktionen sind:

Kunden können Kollegen oder externe Kontakte zu jedem Case hinzufügen. So sehen alle Beteiligten die gleichen Aktualisierungen in Echtzeit, und fragmentierte Kommunikation über mehrere E-Mail-Threads hinweg wird vermieden.

Ein überarbeitetes Einstellungscenter lässt Nutzer wählen, wann und wie sie Updates erhalten, damit Teams stets auf dem neuesten Stand bleiben ohne unnötige Unterbrechungen.

Sowohl Case-Ersteller als auch Beobachter (mit expereoOne-Zugangsdaten) erhalten Zugriff auf eine einzige, gemeinsame Case-Zeitleiste mit Nachrichten, Dokumentation und Status. Dies schafft ein einheitliches, vorhersehbares Erlebnis, das Missverständnisse reduziert und die Lösung beschleunigt.

Jede Case-Aktualisierung löst optimierte Browser- oder E-Mail-Benachrichtigungen aus, die jeweils direkt mit dem Live-Case verknüpft sind. Beteiligte können sofort reagieren oder Aktualisierungen einsehen, ohne endlose E-Mail-Ketten durchsuchen zu müssen.

Ohne die Einschränkungen des herkömmlichen Case-Managements

Traditionelle E-Mail-basierte Case-Management-Modelle wurden nicht für die komplexen, globalen Multivendor-Netzwerke von heute entwickelt. Fragmentierte Posteingänge, doppelte Aktualisierungen, uneinheitliche Sichtbarkeit und unklare Zuständigkeiten verlangsamen häufig die Problembehebung und beeinträchtigen den Betrieb. Die neueste Erweiterung von expereoOne überwindet diese Einschränkungen und fasst alle Kommunikationsvorgänge, Statusaktualisierungen und Verantwortlichkeiten in einem einzigen transparenten Echtzeit-Workflow zusammen. So können Unternehmen von einer reaktiven Case-Bearbeitung zu einem vorhersehbaren, abgestimmten und vollständig auditierbaren Service-Erlebnis im globalen Maßstab umsteigen.

Julian Skeels, Chief Digital Officer bei Expereo, kommentiert: "Unternehmen benötigen heute sofortige Sichtbarkeit und Kontrolle über zunehmend verteilte Netzwerke. Hierin liegt die Herausforderung, für die expereoOne entwickelt wurde.

Das verbesserte digitale Case-Management beinhaltet einen transparenten Workflow, der alle Beteiligten auf dem neuesten Stand hält, Betriebsprobleme reduziert und die Lösung beschleunigt. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, unseren Kunden unabhängig von ihrem Standort das bestmögliche Serviceerlebnis zu bieten."

expereoOne führt Sichtbarkeit, Kontrolle und Verwaltung komplexer, globaler Netzwerke von verschiedenen Anbietern zu einem einzigen Software-First-Erlebnis zusammen. Durch eine einzige, programmierbare softwarebasierte Kontrollebene revolutioniert Expereo den globalen Netzwerkbetrieb. Sie bietet Erkenntnisse in Echtzeit, durchgängige Transparenz und nahtloses Servicemanagement für Netzwerkbetrieb, IT, Finanzen und Beschaffungsteams.

Mit erweitertem Digital Case Management und flexibler API-gesteuerter Workflow-Integration hilft expereoOne den Unternehmen, den Informationsaustausch zu automatisieren, Prozesse zu optimieren und dafür zu sorgen, dass alle Aktualisierungen in Echtzeit konsistent an die entsprechenden Teams weitergeleitet werden.

ENDE

Über Expereo

Expereo ist ein weltweit führender Anbieter von Managed Network as a Service, der Menschen, Orte und Dinge überall miteinander verbindet. Die Lösungen des Unternehmens darunter Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet werden von mehr als 60 der Fortune-500-Unternehmen in über 190 Ländern eingesetzt. Mit über 2.300 Partnern weltweit bietet Expereo globale Reichweite mit lokaler Umsetzung und unterstützt Unternehmen dabei, überall, wo sie tätig sind, eine zuverlässige und leistungsstarke Konnektivität herzustellen.

Weitere Informationen unter: https://www.expereo.com/expereo-one

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210337943/de/

Contacts:

Scarlett King

+44 7534252295