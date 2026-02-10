ActiveViam, ein weltweit führender Anbieter von multidimensionalen Echtzeit-Risikoanalysen für Kapitalmärkte, gab heute bekannt, dass Leonteq, einer der führenden Schweizer Anbieter von strukturierten Produkten, Atoti implementiert hat, um die Marktrisikokapitalanforderungen gemäß dem Standardansatz der Fundamental Review of the Trading Book (SA-FRTB) zu berechnen. Das Flaggschiffprodukt von ActiveViam, Atoti, wird von Leonteq als FRTB-Berichtslösung für die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) eingesetzt.

Die Schweiz hat FRTB für ihre Banken am 1. Januar 2025 eingeführt, und die FINMA hat kürzlich den Anwendungsbereich auf Leonteq ausgeweitet. Als die Fristen für die FRTB-Implementierung bekannt wurden, evaluierte Leonteq mehrere Anbieter für eine Lösung, die sich in seine bestehenden Preisberechnungsmodule integrieren lässt. Nach einer eingehenden Prüfung entschied sich das Unternehmen für Atoti.

Die Lösung bietet Dashboards und vorkonfigurierte Berichte, die den Anforderungen der FINMA entsprechen, sowie Analysen, die auf die ISDA-Unit-Tests abgestimmt sind, und zusätzliche Funktionen wie Was-wäre-wenn-Analysen und Kapitalzerlegung. Leonteq arbeitete eng mit dem Customer-Success-Team von ActiveViam zusammen und nahm die Lösung innerhalb von sechs Monaten in Betrieb. Die Fähigkeit, die Implementierung innerhalb dieses Zeitrahmens durchzuführen, unterstützt durch frühere Erfahrungen mit der Bereitstellung, war ein wichtiger Faktor.

Eric Schaanning, Chief Risk Officer von Leonteq, sagte: "Wir haben ActiveViam FRTB in sehr kurzer Zeit erfolgreich implementiert. Damit können wir die FRTB-Kapitalanforderungen effizient kontrollieren und melden und gleichzeitig verbesserte Drilldown-Funktionen nutzen. Sowohl Front-Office-Händler als auch Risikokontroller können Zahlen auf verschiedenen Ebenen nahtlos analysieren. Die Lösung sorgt für eine verbesserte Übersicht, Transparenz und Anpassungsfähigkeit unserer internen Prozesse."

Shelly Magee, CEO von ActiveViam, fügte hinzu: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Leonteq durch eine langfristige Verpflichtung zur Unterstützung ihrer FRTB-Berichterstattung auszubauen. Dies war eine anspruchsvolle, extrem schnelle Implementierung von Atoti für FRTB, die unser kontinuierliches Engagement für die Einhaltung unseres Versprechens, die Implementierung und Berichterstattung von FRTB zu vereinfachen, unterstreicht."

ÜBER LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf proprietärer moderner Technologie bietet das Unternehmen derivative Anlageprodukte und -dienstleistungen an und deckt vor allem die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq agiert sowohl als direkter Emittent seiner eigenen Produkte als auch als Partner anderer Finanzinstitute. Darüber hinaus ermöglicht Leonteq Lebensversicherungsgesellschaften und Banken die Entwicklung kapitaleffizienter, fondsgebundener Vorsorgeprodukte mit Garantien. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen und Tochtergesellschaften in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Die Leonteq AG hat ein BBB-Rating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA-ESG-Rating bewertet und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: LEON) notiert. www.leonteq.com

ÜBER ACTIVEVIAM

ActiveViam liefert aktive Informationen für komplexe Finanzanalysen und bietet Institutionen präzise Echtzeit- und tiefgreifende historische Analysefunktionen, um fundierte Entscheidungen in den Bereichen Handel, Risiko und Treasury-Management zu treffen. Kunden können die Atoti-Plattform von ActiveViam als universelle semantische Ebene nutzen, um eigene Geschäftslösungen zu entwickeln oder vorgefertigte Lösungen für wichtige Vorschriften und Risikokennzahlen zu erwerben.

ActiveViam wurde für die Finanzbranche entwickelt und genießt deren Vertrauen. Das Unternehmen kombiniert Branchen-Know-how aus erster Hand mit unübertroffener Technologie, unermüdlicher Innovation, multidimensionalen Analysefunktionen und einfacher Integration mit einer Vielzahl von Daten- und Analyseanbietern und ist damit das fehlende Glied in den bestehenden Business-Intelligence-Stacks von Finanzinstituten. Weitere Informationen finden Sie unter activeviam.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210554813/de/

Contacts:

Medienanfragen:

ActiveViam

Sarah Weeks, Global Head of Marketing

swe@activeviam.com

Leonteq Medienbeziehungen

media@leonteq.com

+41 58 800 1844