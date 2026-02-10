© Foto: Sergio Bonilla - Connect ImagesDie USA horten Kupfer wie seit Jahrzehnten nicht mehr - und treiben den Preis nach oben. Zölle, Spekulation und ein geheimer Rohstoff-Plan sorgen für Spannungen. Droht jetzt die nächste Übertreibung?Der Kupferpreis kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Doch hinter dieser Entwicklung stecken weder die Energiewende noch der China-Boom, sondern eine stille Machtverschiebung: Die USA horten Kupfer in einem Ausmaß, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Und genau das bringt den Weltmarkt aus dem Gleichgewicht. Zum Jahresauftakt sendete der Kupferpreis ein klares Signal an die Rohstoffmärkte. Nachdem Kupfer im Jahr 2025 bereits um über 40 Prozent zugelegt hatte, übersprang der Preis …Den vollständigen Artikel lesen
