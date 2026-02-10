Erfahrener Technologie-Manager unterstützt europäische Technologiegruppe

Warburg Pincus, Pionier im Bereich Private Equity und globale Wachstumsinvestitionen, gab heute bekannt, dass Ralph Haupter als externer Senior Advisor für sein europäisches Technologie-Team tätig sein wird. Haupter, Executive Vice President und Chief Revenue Officer für Small Medium Enterprises and Channel (SME&C) bei Microsoft, wird diese persönliche Aufgabe übernehmen, um das Unternehmen bei der Identifizierung und Bewertung neuer Investitionsmöglichkeiten im Software- und Technologiesektor zu unterstützen. Darüber hinaus wird er eine aktive Rolle bei der Wertschöpfung im bestehenden Portfolio des Unternehmens spielen.

Ralph Haupter verfügt über mehr als 25 Jahre globale Betriebserfahrung und fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Technologieinnovation und -transformation. Bei Microsoft leitet er eine globale Organisation, die mit dem umfangreichen Partner-Ökosystem des Unternehmens zusammenarbeitet, um kleine und mittlere Unternehmen weltweit zu stärken. Zuvor hatte er Führungspositionen in Europa, Asien und Amerika inne, darunter als Präsident von Microsoft EMEA, Präsident von Microsoft Asia und Chief Executive Officer von Microsoft Deutschland. Bevor er zu Microsoft kam, hatte Haupter Führungspositionen bei IBM inne.

"Ich freue mich darauf, als Berater mit dem Team von Warburg Pincus zusammenzuarbeiten", sagte Ralph Haupter. "Während meiner gesamten Karriere habe ich mich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu unterstützen, die neuesten Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, einzusetzen, um ihre Betriebsabläufe und ihr Wachstum zu verbessern. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen weiterzugeben und von der nächsten Generation von Technologieunternehmen zu lernen."

"Wir freuen uns sehr, Ralph als Senior Advisor begrüßen zu dürfen", sagten Max Fowinkel und Issam Abedin, Managing Directors bei Warburg Pincus. "Ralphs umfassende Branchenerfahrung und sein Wissen über die Zusammenarbeit mit und Skalierung von Technologieunternehmen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir uns darauf konzentrieren, unsere aktuellen und zukünftigen Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das seit 1966 als private Partnerschaft geführte Unternehmen verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams dabei zu unterstützen, über Marktzyklen hinweg nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Heute verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hat mehr als 215 Unternehmen in seinem aktiven Portfolio, die sich über verschiedene Phasen, Sektoren und Regionen verteilen. Warburg Pincus hat im Rahmen seiner Private-Equity-, Immobilien- und Kapitalstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über mehr als 15 Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210028238/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Alice Gibb Direktorin, Europe Communications

Alice.gibb@warburgpincus.com

+44 207 306 3090