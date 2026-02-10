Finanzierungsrunde unter der Leitung von RA Capital Management

Erlös dient zur Unterstützung der Phase-3-Entwicklung von BPZE1 mit Beginn der zulassungsrelevanten Studie im Jahr 2026

ILiAD Biotechnologies, Inc. (ILiAD), ein Biotechnologieunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, das sich auf die Prävention und Behandlung von durch Bordetella pertussis verursachten Erkrankungen konzentriert, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Serie-B-Finanzierung in Höhe von 115 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierung wurde von RA Capital Management angeführt, unter Beteiligung der neuen Investoren Janus Henderson Investors und BNP Paribas Asset Management Alts sowie bestehender Investoren, darunter ein multinationales Pharmaunternehmen und AI Life Sciences. Im Rahmen der Finanzierung ist Dr. Mario Barro, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten bei RA Capital Management, dem Vorstand von ILiAD beigetreten.

Der Erlös aus der Serie-B-Finanzierung wird die Weiterentwicklung des Pertussis-Impfstoffkandidaten der nächsten Generation von ILiAD, BPZE1, unterstützen. BPZE1 ist ein lebender, attenuierter intranasaler Pertussis-Impfstoff, der sowohl eine systemische als auch eine mukosale Immunität induziert und eine dauerhafte und umfassende Immunität zur Vorbeugung von Infektionen, Erkrankungen (Keuchhusten) und Übertragungen durch B. pertussis bieten soll. Das Unternehmen geht davon aus, dass es 2026 mit einer entscheidenden Human-Challenge-Studie zu BPZE1 beginnen wird, wobei erste Daten für 2027 erwartet werden.

"BPZE1 bietet eine vielversprechende Möglichkeit, die anhaltende Belastung durch Pertussis zu bekämpfen", sagte Dr. Mario Barro von RA Capital Management. "In sechs klinischen Studien, darunter eine in The Lancet Microbe, veröffentlichte Human-Challenge-Studie, hat BPZE1 das Potenzial gezeigt, die Prävention von Bordetella pertussis erheblich voranzubringen. Die nadelfreie Verabreichung erleichtert einen breiten Zugang, und durch die Induktion einer robusten Schleimhautimmunität kann BPZE1 eine natürlichere und dauerhaftere Immunantwort hervorrufen, die sowohl die Krankheit als auch die Übertragung verhindern kann."

Dr. Keith Rubin, Gründer und CEO von ILiAD, kommentierte: "Die heutige Finanzierung spiegelt den dringenden Bedarf an besseren Pertussis-Impfstoffen, die wissenschaftliche Strenge und operative Disziplin unseres Teams sowie das außergewöhnliche Potenzial von BPZE1 zur Verbesserung der globalen öffentlichen Gesundheit wider. Wir sind RA Capital für ihre unermüdlichen Bemühungen bei der Leitung dieser Finanzierungsrunde, Janus und BNPP AM Alts für ihre aktive Partnerschaft während des Finanzierungsprozesses sowie den bestehenden Investoren und allen, die uns zuvor unterstützt haben, bei der Verwirklichung unserer Mission, die Pertussis-Krankheit ein für alle Mal auszurotten, sehr dankbar."

Über Pertussis

Pertussis (Keuchhusten) ist eine lebensbedrohliche Krankheit, die durch das hochansteckende Atemwegsbakterium Bordetella pertussis verursacht wird. Nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) sind weltweit jedes Jahr etwa 24 Millionen Menschen von Pertussis betroffen, wobei fast 160.000 Kinder unter 5 Jahren daran sterben. Obwohl die geschätzte weltweite Impfquote bei 84 liegt, konnten die derzeitigen Impfstoffe die Epidemien nicht eindämmen.

Über BPZE1

BPZE1 ist ein intranasaler Lebendimpfstoff der nächsten Generation gegen Keuchhusten, der einen umfassenden und dauerhaften Schutz gegen eine Infektion (Kolonisierung) mit B. pertussis und die Erkrankung (Keuchhusten) bieten soll. BPZE1 wird entwickelt, um die Kolonisierung der Nasenwege von Erwachsenen und Jugendlichen durch B. pertussis zu verhindern, Erwachsene und Jugendliche vor Keuchhusten zu schützen und möglicherweise die Übertragung, einschließlich der Übertragung auf Säuglinge, zu verhindern. Während sich ILiAD derzeit auf die Entwicklung eines Impfstoffs konzentriert, der Erwachsene und Jugendliche direkt und gefährdete Säuglinge indirekt schützt, zielt die zukünftige Entwicklung darauf ab, Neugeborene direkt zu immunisieren. BPZE1 wurde am Institut Pasteur de Lille (Frankreich) im Labor von Camille Locht und Nathalie Mielcarek entwickelt.

Über ILiAD Biotechnologies

ILiAD Biotechnologies (http://www.iliadbio.com) ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, das sich der Prävention und Behandlung von durch Bordetella pertussis verursachten Erkrankungen beim Menschen widmet. Das Unternehmen entwickelt und erforscht Schlüsseltechnologien, arbeitet mit führenden Wissenschaftlern zusammen, um die Grenzen aktueller Impfstoffe zu überwinden, untersucht die Auswirkungen von B. pertussis auf eine Reihe von Erkrankungen beim Menschen und konzentriert sich auf die Validierung seiner proprietären Impfstoffe in klinischen Studien am Menschen.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Neben historischen Fakten oder Aussagen zur aktuellen Lage kann diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen oder Prognosen von ILiAD hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder. Dazu können Aussagen über die erwartete Entwicklung potenzieller Produkte, die Interpretation klinischer Ergebnisse, die Aussichten auf eine behördliche Zulassung, Outsourcing-Trends in der pharmazeutischen Industrie, die Höhe der Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Branche, den raschen technologischen Wandel, Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und Investitionen, Risiken im direkten Zusammenhang mit BPZE-Technologien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unsicherheiten bei der Produktentwicklung und Unsicherheiten bei der klinischen Entwicklung, Abhängigkeit von Dritten, Wettbewerb, Schutz von Patenten und proprietärer Technologie, Potenzial für Rechtsverletzungen und andere Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, gehören. Einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "schätzen", "beabsichtigen" oder anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. ILiAD warnt Anleger davor, sich auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und ILiAD übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

