Das geplante Aus für den Verbrennungsmotor ab 2035 erhitzt weiter die Gemüter. In Brüssel könnte die Aufweichung der CO2-Flottengrenzwerte deutlich schneller durch die EU-Gesetzgebung getrieben werden als gedacht. Doch ausgerechnet aus der deutschen Automobilindustrie selbst kommt nun Widerspruch - laut, organisiert und überraschend klar pro Elektromobilität. In dieser Folge spricht electrive-Chefredakteur Peter Schwierz mit Christian Eder und Gregor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
