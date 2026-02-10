© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIMorgan Stanley setzt trotz schwachem Bitcoin auf zwei Krypto-nahe Aktien. Der Grund ist ein Strategiewechsel hin zu Datenzentren für Künstliche Intelligenz.Bitcoin steht unter Druck, aber Morgan Stanley sieht dennoch erhebliches Kurspotenzial bei zwei Aktien aus dem Umfeld der Kryptowährung. Die US-Investmentbank hat die Beobachtung von Cipher Mining und TeraWulf aufgenommen und beide Titel auf "overweight" eingestuft, wie CNBC berichtet. Für Cipher nennt Morgan Stanley ein Kursziel von 38 US-Dollar. Die Aktie notiert aktuell bei 17,17 US-Dollar und liegt damit 2,42 Prozent im Plus (Stand 16:22 Uhr MEZ). Für TeraWulf setzt die Investmentbank ein Ziel von 37 US-Dollar an. Das Papier steigt …Den vollständigen Artikel lesen
