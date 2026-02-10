ZOLL, ein Unternehmen der Asahi Kasei Corporation, das medizinische Geräte und zugehörige Softwarelösungen herstellt, gab heute bekannt, dass Zenix, der klinisch fortschrittlichste und benutzerfreundlichste professionelle Monitor/Defibrillator des Unternehmens, gemäß der Medizinprodukteverordnung 2017/745 der Europäischen Union (EU), allgemein als EU MDR bezeichnet, zugelassen ist.

Der Zenix-Monitor/Defibrillator ist ein bahnbrechendes Gerät, das Effizienz, Klarheit und Intelligenz sowohl im Rettungsdienst als auch im Krankenhaus neu definiert. Basierend auf jahrelangem Kundenfeedback kombiniert Zenix intuitives Design mit leistungsstarken Funktionen, um die Patientenversorgung zu verbessern und Arbeitsabläufe zu automatisieren und so die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Mit seinem großen, robusten Touchscreen liefert Zenix wichtige Informationen, wenn sie benötigt werden. Dank der Möglichkeit zur spontanen Anpassung können medizinische Fachkräfte in Echtzeit Änderungen vornehmen, sodass sie auch in Stresssituationen die Kontrolle behalten.

Ausgestattet mit der innovativen Real-BVM-Help- und der exklusiven Real-CPR-Help-Technologie von ZOLL liefert Zenix medizinischem Fachpersonal klinisches Feedback in Echtzeit, um die Beatmungsqualität zu verbessern und eine hochwertige CPR durchzuführen.1 Die fortschrittliche Technologie von Zenix ermöglicht es Rettungsdienstteams und Krankenhausärzten, fundierte und sichere Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass sie jedes Mal eine außergewöhnliche Patientenversorgung bieten.

"Ganz gleich, ob Sie Krankenhausarzt oder Rettungsdienstmitarbeiter sind, der ZOLL Zenix-Monitor/Defibrillator ist so konzipiert, dass er sich Ihrer Arbeitsweise anpasst", so Elijah White, Präsident von ZOLL Acute Care Technology. "Zenix ist unser fortschrittlichster Monitor/Defibrillator und dennoch unglaublich einfach zu bedienen praktisch alle Funktionen des Geräts sind mit drei oder weniger Bildschirmberührungen zugänglich. Zusammen mit der X-Serie, der R-Serie und dem ZOLL M2 baut Zenix die Führungsposition von ZOLL im Bereich professioneller Monitore/Defibrillatoren mit einzigartigen Funktionen und intuitivem Design weiter aus."

Weitere Informationen finden Sie unter www.zoll.com/zenix.

Über ZOLL

ZOLL, ein Unternehmen von Asahi Kasei, entwickelt und vermarktet medizinische Geräte und Softwarelösungen, die dazu beitragen, die Versorgung zu verbessern und Leben zu retten, während gleichzeitig die klinische und betriebliche Effizienz gesteigert wird. Mit Produkten für Defibrillation und Herzüberwachung, Durchblutungsförderung und CPR-Feedback, übersättigte Sauerstofftherapie, Datenmanagement, Beatmung, therapeutisches Temperaturmanagement sowie Diagnose und Behandlung von Schlafapnoe bietet ZOLL ein umfassendes Spektrum an Technologien, die Ärzten, Rettungsdienst- und Feuerwehrpersonal sowie Laienhelfern helfen, die Behandlungsergebnisse bei kritischen Herz-Lungen-Erkrankungen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.zoll.com.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Group leistet einen Beitrag zum Leben und Wohnen von Menschen auf der ganzen Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1922 mit den Geschäftsbereichen Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung ihres Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Epoche gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit leistet das Unternehmen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft, indem es Lösungen für die Herausforderungen der Welt in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material anbietet. Der Geschäftsbereich Healthcare umfasst Geräte und Systeme für die Intensivpflege, Produkte und Dienstleistungen für die Herstellung von Biotherapeutika sowie ein wachsendes Portfolio an Spezialarzneimitteln. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei engagiert sich außerdem für Nachhaltigkeitsinitiativen und leistet einen Beitrag zur Verwirklichung einer klimaneutralen Gesellschaft bis 2050. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com/sustainability/.

