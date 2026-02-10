Für 81 der Befragten hat ihr Unternehmen gut auf die globalen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der letzten Jahre reagiert, Performance-Lücken bestehen jedoch weiterhin

LRN Corporation, ein führender Lösungsanbieter für Ethik und Compliance, hat seinen mit Spannung erwarteten Ethics Compliance Program Effectiveness Report für das Jahr 2026 veröffentlicht: "The Next Leap: Technology, trust, and the transformation of compliance". Die Berichte zur Programmeffektivität von LRN beobachten und bewerten seit mehr als einem Jahrzehnt die Veränderungen im Bereich Ethik und Compliance und helfen Unternehmen, Herausforderungen zu bewältigen und ihre Resilienz zu stärken. Der jüngste Bericht untersucht, wie sich die Ethik- und Compliance-Programme im Zeitalter der KI und neuer regulatorischer Herausforderungen entwickeln und ob Unternehmen die Anforderungen der Transformation erfüllen.

"Angesichts der rasanten Entwicklung im Bereich Ethik und Compliance sind starke Programme für das Wachstum unverzichtbar", betont Bob Lemmond, CEO, LRN Corporation. "Dieser Bericht unterstreicht die Notwendigkeit, das Vertrauen wiederherzustellen und ethische Werte in Compliance-Programme einzubinden, um eine ethische Arbeitskultur, Verantwortlichkeit und technologischen Fortschritt sicherzustellen."

Der Report für das Jahr 2026 offenbart wichtige Trends und Lücken bei der Wirksamkeit von Ethik- und Compliance-Programmen. Obwohl die Ethik- und Compliance-Programme insgesamt immer ausgefeilter und weitreichender werden, stecken viele Organisationen in einer Übergangsphase, in der die Technologie zwar eingeführt, aber noch nicht vollständig umgesetzt wurde. Der Bericht beleuchtet außerdem die wachsende Performance-Lücke zwischen Programmen mit hoher und geringer Wirkung, die nach wie vor bestehende Entkopplung des mittleren Managements und die anhaltenden Unzulänglichkeiten bei der Aufsicht über Ethik- und Compliance-Programme durch die Unternehmensleitung.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Wachsende Performance-Lücken : Hochwirksame Ethik- und Compliance-Programme übertreffen Wettbewerber hinsichtlich Datennutzung und Tools um fast das Zweifache. Durch die Kombination von Kultur und Analytik können diese Programme Risikotrends zuverlässig erkennen, Kulturmetriken verfeinern und Schulungs- und Leistungsressourcen optimieren. Hindernisse wie Fachkräftemangel, unzureichende Unternehmensführung und mangelnde Analysefähigkeiten sorgen für erhebliche Leistungsunterschiede.

: Hochwirksame Ethik- und Compliance-Programme übertreffen Wettbewerber hinsichtlich Datennutzung und Tools um fast das Zweifache. Durch die Kombination von Kultur und Analytik können diese Programme Risikotrends zuverlässig erkennen, Kulturmetriken verfeinern und Schulungs- und Leistungsressourcen optimieren. Hindernisse wie Fachkräftemangel, unzureichende Unternehmensführung und mangelnde Analysefähigkeiten sorgen für erhebliche Leistungsunterschiede. Herausforderungen bei der Datennutzung und Technologieintegration : Immer mehr Unternehmen setzen für Compliance-Zwecke KI oder Datenanalyse ein, die Akzeptanz ist jedoch nach wie vor uneinheitlich. Nur 34 der Programme verwenden Datenanalysen aktiv zur Evaluierung der Compliance. Viele Organisationen bevorzugen weiterhin einen manuellen Monitoring- und Reporting-Prozess auf Kosten der Effektivität.

: Immer mehr Unternehmen setzen für Compliance-Zwecke KI oder Datenanalyse ein, die Akzeptanz ist jedoch nach wie vor uneinheitlich. Nur 34 der Programme verwenden Datenanalysen aktiv zur Evaluierung der Compliance. Viele Organisationen bevorzugen weiterhin einen manuellen Monitoring- und Reporting-Prozess auf Kosten der Effektivität. Regionale Unterschiede bei der Effektivität von Programmen : Regulatorischer Druck, die Bereitschaft der Infrastruktur und kulturelle Prioritäten wirken sich positiv auf die Reife der Programme verschiedener Regionen aus. Nordamerika und Europa zeigen eine stabile, ausgereifte Compliance-Performance und Technologieakzeptanz, während der asiatisch-pazifische Raum auf einem niedrigeren Niveau aufholt.

: Regulatorischer Druck, die Bereitschaft der Infrastruktur und kulturelle Prioritäten wirken sich positiv auf die Reife der Programme verschiedener Regionen aus. Nordamerika und Europa zeigen eine stabile, ausgereifte Compliance-Performance und Technologieakzeptanz, während der asiatisch-pazifische Raum auf einem niedrigeren Niveau aufholt. Die Entkopplung des mittleren Managements : Zwischen den Mitarbeitern und ihren direkten Vorgesetzten herrscht weiterhin ein Vertrauensdefizit. Nur 58 der Mitarbeiter sind der Meinung, dass ihre Vorgesetzten dieselben ethischen Standards anwenden wie andere. Zugleich fehlen vielen Managern praxisnahe Instrumente und maßgeschneiderte Fortbildungen für reale Betriebssituationen, wodurch ihre Effektivität eingeschränkt wird.

: Zwischen den Mitarbeitern und ihren direkten Vorgesetzten herrscht weiterhin ein Vertrauensdefizit. Nur 58 der Mitarbeiter sind der Meinung, dass ihre Vorgesetzten dieselben ethischen Standards anwenden wie andere. Zugleich fehlen vielen Managern praxisnahe Instrumente und maßgeschneiderte Fortbildungen für reale Betriebssituationen, wodurch ihre Effektivität eingeschränkt wird. Unzureichende Aufsicht durch das Board : Trotz verstärkter Investitionen in Compliance-Systeme seit 2025 bestehen weiterhin Defizite bei der Aufsicht auf Vorstandsebene. Weniger als die Hälfte der Unternehmen weltweit berichtet, dass ihre Vorstände regelmäßig die Ethik- und Compliance-Kennzahlen überprüfen.

: Trotz verstärkter Investitionen in Compliance-Systeme seit 2025 bestehen weiterhin Defizite bei der Aufsicht auf Vorstandsebene. Weniger als die Hälfte der Unternehmen weltweit berichtet, dass ihre Vorstände regelmäßig die Ethik- und Compliance-Kennzahlen überprüfen. Bedeutung der Risikoüberwachung durch Dritte: Da sich die regulatorischen Standards in den Bereichen Betrugsprävention und Datenschutz stetig weiterentwickeln, setzen Unternehmen zunehmend auf die Überwachung von Risiken durch Dritte. Allerdings liegt die Akzeptanz von Due-Diligence-Prüfungen durch Dritte mit 27 nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Dabei bestehen erhebliche Unterschiede zwischen Programmen mit hoher (51 %) und Programmen mit geringer Wirkung (15 %). Wirksame Programme integrieren Risiken durch Dritte in die Unternehmenswerte und die Unternehmensführung.

"Der Program Effectiveness Report 2026 bestätigt, dass Führungskräfte im Bereich Energie und Umwelt an einen Wendepunkt gelangt sind, an dem die Einführung neuer Technologien und die intelligente Nutzung von Daten über den Erfolg oder Misserfolg von Programmen entscheiden", so Ty Francis, MBE, Chief Advisory Officer bei der LRN Corporation. "Transformation wird durch die Art und Weise vorangetrieben, wie Technologie eingesetzt wird, und erfordert eine Neudefinition von Vertrauen und Prioritäten zwischen Führungskräften, Beschäftigten und Aufsichtsbehörden, um Integrität auf allen Ebenen zu verankern."

Der 12. jährliche Program Effectiveness Report von LRN beleuchtet Strategien zur Bewältigung von Ressourcenlücken, Koordinierung der Führungsebene, aufkommenden Risiken und Hindernisse bei der Integration von Technologien. Auf der Grundlage der Erkenntnisse von mehr als 2.500 Ethik- und Compliance-Experten aus verschiedenen Branchen und Regionen klassifiziert der Bericht Ethik- und Compliance-Programme danach, wie effektiv sie eine ethische Kultur fördern, als Programme mit hoher, mittlerer oder geringer Wirkung. Durch die Analyse wichtiger Indikatoren wie ethische Entscheidungsfindung, unternehmensinterne Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit betont der Bericht die Notwendigkeit, Technologien, menschliche Werte und Datenerkenntnisse zu integrieren, um das Vertrauen zu stärken.

Um The Next Leap, 2026 Ethics Compliance Program Effectiveness Report 2026 von LRN herunterzuladen, besuchen Sie https://lrn.com/resources/2026-program-effectiveness-report.

Über die Berichte der LRN Corporation

Der Ethics Compliance Program Effectiveness Report 2026 ist die neueste Ausgabe der seit zehn Jahren erscheinenden Reihe von Surveys und Analysen von LRN, in denen Daten von Ethik- und Compliance-Organisationen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhoben werden. Außerdem gibt LRN jährlich seine Global Study on Ethics Compliance Program Maturity und den Code of Conduct Report heraus, die einmalige Einblicke in Best Practices, Benchmarks und innovative Strategien gewähren, die die Zukunft von Compliance-Programmen gestalten.

Über LRN Corporation

Seit mehr als 30 Jahren begleitet LRN Unternehmen dabei, eine ethische Unternehmenskultur zu fördern, Verhaltensweisen zu verbessern und zu einer von Grundsätzen geleiteten Performance zu inspirieren. Als Wegbereiter der modernen Kategorie "Ethik und Compliance" stellt LRN Hunderten weltweit führender Unternehmen Schulungs- und Beratungslösungen sowie Technologien zur Verfügung und erreicht heute weltweit mehr als 30 Millionen Lernende. LRN ist der bewährte, langjährige Partner von mehr als 2.500 Organisationen, darunter einige der angesehensten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt. LRN wurde von Inc. als eines der 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen ("5000 Fastest-Growing Companies") ausgezeichnet und hat seinen Sitz in New York. Die Mitarbeiter des Unternehmens betreuen Kunden weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

