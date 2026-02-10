Cortina (ots) -Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026Julia Taubitz hat ihr Ziel erreicht: Gold im Wettbewerb der Damen im Cortina Sliding Centre. Mit vier konstanten Läufen, einen davon mit Bahnrekord, siegte die 29-jährige Deutsche in 3:30,625 Minuten sehr souverän. 0,918 Sekunden betrug ihr Vorsprung auf Platz zwei. Schon bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking war die mehrfache Weltmeisterin ebenfalls als Favoritin ins Rennen gestartet, nach Bahnrekord in Durchgang eins im zweiten Lauf jedoch gestürzt. Statt eine Medaille zu gewinnen, wurde sie lediglich Siebte. "Ein Traum war geplatzt", sagte sie damals. Doch in Cortina d'Ampezzo hat sich dieser Traum für die fünfmalige Gewinnerin des Gesamtweltcups erfüllt.Allerdings hatte sie mit einem wesentlich engeren Rennen gerechnet. Doch ihre Teamkollegin Merle Fräbel, die nach zwei Durchgängen lediglich 61 Tausendstelsekunden langsamer war, patzte beim Start zu Lauf drei. Nach den vier Paddelschlägen hat sie beim Hinlegen ihren Schlitten verrissen, schlug zuerst rechts, dann links in die Bande. Damit war aller Schwung dahin. Fräbel fiel mit einer Laufzeit von 54,144 Sekunden auf Platz zehn zurück. Mit dem vierten Lauf in 52,779 Sekunden konnte sie sich noch auf die achte Position verbessern. 1,547 Sekunden betrug ihr Rückstand auf ihre siegreiche Teamkollegin Taubitz.Fräbels Pech war Elina Botas Glück. Die 24-jährige Lettin holte sich in 3:31,534 Minuten die Silbermedaille. Dabei profitierte sie wieder von ihrem guten Start, den in allen vier Läufen erzielte sie die beste Startzeit und verbesserte den Startrekord .Bronze ging an die US-Amerikanerin Ashley Farquharson. Ihr Rückstand auf Siegerin Taubitz betrug 0,957 Sekunden. Dahinter folgt ein Duo aus Italien: Verena Hofer (1,020 Sekunden Rückstand) wurde Vierte vor Sandra Robatscher (1,107). Anna Berreiter folgt mit 1,385 Sekunden Rückstand vor Lisa Schulte. Die Österreicherin, Führende im Gesamtweltcup, fehlten 1,437 Sekunden.Pressekontakt:FIL Internationaler RodelverbandMargit DenglerPressechefinpress@fil-luge.orgwww.fil-luge.orgOriginal-Content von: FIL - Internationaler Rodel Verband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166424/6214451