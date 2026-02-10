EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Produkteinführung

MALÉ, Malediven, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Internationale Union für Naturschutz (IUCN), das Ministerium für Tourismus und Umwelt der Republik Malediven und Huawei haben eine neue Initiative zur Modernisierung der Verwaltung des Meeresschutzgebiets South Ari Marine Protected Area (SAMPA) ins Leben gerufen. Durch den Einsatz grundlegender Feldüberwachungstechnologie und Echtzeit-Kommunikationstools zielt das Tech4Nature-Projekt darauf ab, die ikonische Walhai-Population zu schützen und gleichzeitig den sozioökonomischen Druck eines Tourismusziels von Weltklasse auszugleichen. Als größtes Meeresschutzgebiet der Malediven und weltweit bedeutender ganzjähriger Sammelplatz für Walhaie (Rhinocondon typus) zieht SAMPA jährlich Tausende von Besuchern an. Seine enorme Ausdehnung und die zahlreichen Zugangspunkte stellen eine erhebliche logistische Herausforderung für traditionelle Überwachungsansätze dar. Das Projekt Tech4Nature schließt diese Lücken, indem es Ranger mit einer Reihe digitaler Beobachtungs- und Berichterstattungsgeräte ausstattet. Durch die Verbesserung der Datenerfassung und Kommunikation vor Ort ermöglichen diese Tools effizientere Patrouillen, erleichtern die Verfolgung der Interaktionen zwischen Tourismus und Tierarten und bieten einen robusten datengestützten Rahmen, um SAMPA auf seinem Weg zur IUCN Green List zu unterstützen. Diese wesentliche Verbesserung der Kapazitäten vor Ort wird sicherstellen, dass die Naturschutzbemühungen sowohl messbar als auch transparent sind, und gleichzeitig die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung unterstützen, die von einem gesunden Meeresökosystem abhängt. Das Malediven-Projekt ist Teil der umfassenderen Tech4Nature-Partnerschaft, einer globalen Initiative, die 2020 ins Leben gerufen wurde und gemeinsam von der IUCN und Huawei im Rahmen des digitalen Inklusionsprogramms TECH4ALL von Huawei geleitet wird. In Übereinstimmung mit dem IUCN-Standard für geschützte und erhaltene Gebiete zeigt Tech4Nature, wie Technologie einen wirksamen und gerechten Naturschutz vorantreiben kann. Das Projekt wurde offiziell bei der hochrangigen Abschlusszeremonie des Malediven-Forums für Schutz- und Erhaltungsgebiete 2026 vorgestellt. Als erste Tech4Nature-Initiative auf den Malediven ist das SAMPA-Projekt Teil umfassenderer globaler Bemühungen, die von der IUCN und Huawei gemeinsam geleitet werden, um den Einsatz digitaler Lösungen im Naturschutz auszuweiten. Im Rahmen von SAMPA zielt das Projekt darauf ab, das Gleichgewicht zwischen Tourismus und Naturschutz zu stärken, indem es das Besuchermanagement verbessert, die Einhaltung von Vorschriften fördert und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen unterstützt. Während der gesamten Projektlaufzeit wird das engagierte Ranger-Team von SAMPA mit wichtigen Überwachungs- und Kommunikationsgeräten ausgestattet, um die Patrouillen und die Durchsetzung vor Ort zu verstärken. Dadurch können die Ranger schnell auf unsichere oder regelwidrige Aktivitäten reagieren, die Sicherheit der Besucher verbessern und schädliche Interaktionen mit Walhaien reduzieren. Eine verbesserte Überwachung wird auch die allgemeine Einhaltung der Vorschriften für Schutzgebiete verbessern und nachhaltigere Tourismuspraktiken fördern, die mit den Management- und Naturschutzzielen von SAMPA im Einklang stehen. "Effektiver Naturschutz beginnt damit, Ranger mit den notwendigen Werkzeugen für die laufende Überwachung vor Ort auszustatten. Dies schafft die notwendige Grundlage für ein besseres Ökosystemmanagement und eine bessere Governance. Es ist ein pragmatischer erster Schritt, um unmittelbare operative Lücken zu schließen und gleichzeitig den IUCN Green List Standard anzuwenden, damit SAMPA seine einzigartige Artenvielfalt und die davon abhängigen lokalen Lebensgrundlagen erhalten kann", sagte Dr. Dindo Campilan, IUCN-Regionaldirektor für Asien und Hub-Direktor für Ozeanien. Parallel zur Umsetzung vor Ort wird das Projekt die Ausbildung der SAMPA-Ranger zum IUCN Green List Standard unterstützen, dem weltweit anerkannten Maßstab für effektive, gerechte und gut verwaltete Schutz- und Naturschutzgebiete. Für SAMPA wird eine grundlegende Bewertung des Green List-Standorts durchgeführt, die einen strukturierten Rahmen zur Ermittlung von Stärken, Lücken und vorrangigen Maßnahmen für ein verbessertes Management bietet. "Die Regierung setzt sich nach wie vor für die Förderung des Naturschutzes und die Stärkung der institutionellen und governancebezogenen Mechanismen für die Verwaltung von Schutz- und Erhaltungsgebieten ein. Es ist wichtig, dass wir alle mit einer gemeinsamen Vision und geteilter Verantwortung auf dieses Ziel hinarbeiten", sagte Thoriq Ibrahim, Minister für Tourismus und Umwelt. "Wie die erfolgreichen Ergebnisse der Tech4Nature-Projekte seit 2020 gezeigt haben, können innovative Technologielösungen dazu beitragen, Bedrohungen für die biologische Vielfalt und die Ökosysteme, in denen sie lebt, einschließlich der Meeresökosysteme, besser zu verstehen und zu mindern", sagte Zhang Jinze, Chief Executive Officer von Huawei Sri Lanka. "Neben der Technologie ist ein wichtiger Ansatz der globalen Tech4Nature-Partnerschaft die Einbindung lokaler Partner und Gemeinschaften in die Projektplanung und -umsetzung, um die Nachhaltigkeit der Lösungen zu gewährleisten." Bis heute hat die Initiative 11 Flaggschiff- und Satellitenprojekte in mehreren Ländern weltweit unterstützt und maßgeschneiderte digitale Lösungen für eine Reihe von Naturschutzherausforderungen bereitgestellt, von der Überwachung von Korallenriffen über den Schutz wildlebender Tiere bis hin zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Informationen zu uns: Huawei: Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Infrastruktur und intelligenten Geräten. Das Unternehmen beschäftigt rund 208.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern und Regionen tätig, wo es mehr als drei Milliarden Menschen weltweit bedient. Huawei hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Menschen, jedem Haushalt und jeder Organisation digitale Technologien zugänglich zu machen, um eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Die IUCN ist eine Mitgliederorganisation, die sich aus Regierungs- und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammensetzt. Sie nutzt die Erfahrung, die Ressourcen und die Reichweite ihrer mehr als 1.500 Mitgliedsorganisationen sowie die Beiträge von mehr als 17.000 Experten. Die IUCN ist die weltweit führende Autorität in Bezug auf den Zustand der Natur und die zu ihrem Schutz erforderlichen Maßnahmen. Ministerium für Tourismus und Umwelt: Das Ministerium für Tourismus und Umwelt hat den Auftrag, die Politikgestaltung und -umsetzung in den Bereichen Tourismus, Umwelt, Klimawandel, Wasser und Sanitärversorgung, Abfallwirtschaft, Energie und Klimawandel zu überwachen. Zu den dem Ministerium angegliederten Behörden gehören die Umweltregulierungsbehörde, die Regulierungsbehörde für Versorgungsunternehmen, der Maledivische Wetterdienst und das Büro für das Biosphärenreservat Baa-Atoll. 