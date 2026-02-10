Als einer der wachstumsstärksten Player im Finanzsektor hat Robinhood in den vergangenen Quartalen für viel Furore gesorgt. Die Umsatz- und Ergebniserwartungen wurden zuletzt vier Quartale in Folge übertroffen. Mit den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 hat Konzernchef Vlad Tenev diesen Trend aber nicht bestätigt, trotz neuer Rekordwerte. Der Online-Broker steigerte seinen Umsatz auf rund 4,5 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von gut 50 Prozent entspricht. Gleichzeitig legte die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
