Die Lösung hilft Sicherheitsteams, Cyberrisiken zu reduzieren, effizienter zu arbeiten und ihren Security Stack zu optimieren

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, hat heute Armis Centrix TM for Application Security vorgestellt, mit dem die Anwendungssicherheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus eines Unternehmens hinweg vereinheitlicht wird. Die Technologie hilft Sicherheitsteams, Code als Angriffsvektor der nächsten Generation zu sichern, um die Schutzmaßnahmen von Unternehmen zu verstärken und sie vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.

"Um Risiken effektiv zu managen, ist das Erkennen der Ursache des Problems und dessen anschließende Beseitigung unerlässlich", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Code-basierte Schwachstellen sind in die Infrastruktur von Unternehmen eingebettet. Durch KI-generierten Code wird das Problem noch verschärft, da dieser im Vergleich zu von menschlichen Entwicklern geschriebenem Code exponentiell mehr Schwachstellen enthält. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-gestütztem Coding und dem Vorantreiben kontinuierlicher Entwicklungspipelines benötigen Unternehmen einen intelligenteren, dynamischeren und einheitlicheren Ansatz, um Software umfassend zu schützen."

Die heutige Landschaft im Bereich Anwendungssicherheit ist geprägt von fragmentierten, statischen Punktlösungen, die alle zwar einen Teil des Puzzles lösen, aber gleichzeitig zu Unübersichtlichkeit, Ineffizienzen und blinden Flecken führen. Armis CentrixTM for Application Security ist eine KI-gestützte Lösung für die Erkennung, Kontextualisierung und Behebung. Die Lösung berücksichtigt die Infrastruktur, versteht die gesamte CI/CD-Pipeline sowie die Kontrollen zur Risikominderung auf der Produktionsseite und hilft so, die Arbeit der Sicherheitsteams zu vereinfachen, zu priorisieren und ihre Fähigkeit zur Sicherung der gesamten Software-Lieferkette zu verbessern.

"Mit KI-gestützter Codierung können Entwickler Software schneller bereitstellen, aber ebenso schnell können sie auch Sicherheitslücken einführen. Das Ergebnis: Sicherheitsteams stehen unter dem Druck, mit derselben Geschwindigkeit und in gleichem Umfang zu reagieren", so Katie Norton, Research Manager, DevSecOps und Software Supply Chain Security bei IDC. "Das KI-native Scannen, der Kontext auf Plattformebene und die unabhängige Validierung, die Armis CentrixTM bietet, könnten von enormem Vorteil für Sicherheitsteams sein, die versuchen, mit dieser neuen Ära der Entwicklung Schritt zu halten."

Die Technologie scannt jeden Teil der Unternehmensanwendung, einschließlich Code, Abhängigkeiten, Container-Images und Konfigurationsdateien, und deckt eine unbegrenzte Anzahl von Sprachen und deren Varianten ab. Sie erkennt bekannte und schwer aufzuspürende Varianten, die von Template-basierten Tools oft übersehen werden, sowie problematischen Code, bevor dieser sich negativ auswirken kann. Armis CentrixTM for Application Security reduziert Fehlalarme um 70 und beschleunigt die durchschnittliche Zeit bis zur Behebung (Mean Time to Resolution, MTTR), da es die Behebung durch die direkte Weiterleitung von Problemen an den richtigen Entwickler mit klaren Anweisungen automatisiert und so Teams bei der schnellen Fehlerbehebung unterstützt.

"Armis sorgt für intelligentere Schwachstellenerkennung, schnellere Behebung, geringere Kosten und mehr Vertrauen innerhalb von Sicherheits- und Entwicklungsteams", so Dana Gilboa, Chief Product Officer bei Armis. "Andere Lösungen auf dem Markt können damit nicht konkurrieren. Die KI von Armis geht über die Funktionen zur Mustererkennung anderer Lösungsanbieter hinaus und ist hochpräzise. Sie erkennt alle Schwachstellenvarianten in einer unbegrenzten Anzahl von Sprachen, nicht nur in einer Handvoll. Diese Lösung ist die Basis für Unternehmen, die standardmäßig sichere Software in großem Maßstab bereitstellen möchten."

Armis CentrixTM for Application Security wurde im Hinblick auf die Skalierbarkeit in Unternehmen entwickelt und bietet eine einfache Einbindung sowie eine End-to-End-Abdeckung vom Quellcode bis zur Produktion. Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Entwicklungs- und Security-Stacks integrieren und beseitigt Reibungsverluste zwischen Sicherheits- und Entwicklungsteams, was die Produktivität verbessert und Risiken reduziert.

Armis Centrix for Application Security hat laut dem Public CASTLE Benchmark C@250 die höchste Leistung erzielt und damit andere aufgeführte Tools übertroffen. Der Public CASTLE Benchmark C@250 ist eine von Dritten verifizierte Messgröße, die die Fähigkeit einer Lösung bewertet, Code-Probleme vor der Bereitstellung zu erkennen und zu beheben.

Armis CentrixTM for Application Security ist ab sofort verfügbar. Erfahren Sie mehr in unserem Blogbeitrag über die neue Lösung, den Sie hier finden.

Weitere Informationen zu Armis Centrix, der Armis Cyber Exposure Management Platform sowie zu allen von Armis angebotenen Lösungen finden Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210306208/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com