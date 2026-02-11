Die Telekom Srbija Group wurde auf der TMT Finance Awards EMEA 2026 für ihren internationalen Corporate Eurobond ausgezeichnet, der die führende Position des Unternehmens im globalen Telekomfinanzmarkt unterstreicht.

Telekom Srbija Group wurde auf der bekannten TMT Finance Awards EMEA 2026 mit dem Preis 'Telecom Deal of the Year' ausgezeichnet als Anerkennung für eine herausragende Telekom-Finanzierung. Vergeben wurde der Preis für den US$900- Millionen Corporate Eurobond, der bei Euronext Dublin notiert ist.

Der Preis zeichnet herausragende Deals in der Telekombranche in Europa, dem Nahen Osten und Afrika aus.

Die angesehene Auszeichnung unterstreicht Telekom Srbija's strategischen Erfolg bei der Durchführung von prestigeträchtigen internationalen Finanztransaktionen, die das Vertrauen der Investoren gewinnen und die Position des Unternehmens im Finanzmarkt stärken. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Wachstumspfad der Telekom Srbija Group und sorgt global für Anerkennung.

Vladimir Lucic, CEO der Telekom Srbija Group, sagte: "Wir sind unsagbar stolz, dass unser Eurobond als 'Europe Telecom Deal of the Year' ausgezeichnet wurde. Dies beweist nicht nur den Erfolg der Transaktion, sondern auch das Vertrauen, das unsere Investoren in unsere Strategie, unsere finanzielle Stärke und unsere langfristigen Wachstumsperspektiven haben. Es bestärkt uns in unseren Bemühungen, nach Innovation, finanzieller Disziplin und internationaler Führung im Telekomsektor zu streben."

Der internationale US$900-Millionen Corporate Eurobond, der an der Euronext Dublin notiert ist, wurde von einem Syndikat führender Banken wie unter anderem Bank of America, BNP Paribas und Deutsche Bank ausgegeben, die unter anderem von Gecic Law und Clifford Chance rechtlich beraten wurden. Dies bedeutet für die Gruppe einen wichtigen Erfolg in der internationalen Finanzwelt.

Über den Preis

Die 'TMT Finance Awards EMEA' gehören zu den bekanntesten Anerkennungen für Deals und Investments in den Branchen Telekom, Medien und Technologie. Die Gewinner werden durch ein unabhängiges Komitee von Juroren bestimmt. Bewertet werden herausragende Leistungen bei Finanzierungen, M&A und Transaktionen für digitale Infrastruktur in EMEA.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group mit Hauptsitz in Serbien ist in 13 europäischen Ländern und auch jenseits der Grenzen von Europa aktiv (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE). Sie ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Telekommunikationsbetreiber in Südost-Europa und führt die Transformation im westlichen Balkan an. Die Gruppe hat fast 14 Millionen Abonnenten und beschäftigt 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet in vier Segmenten Dienste an: Festnetztelefonie, mobile Kommunikation, Internet und Multimedia.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210843342/de/

Contacts:

Ivana Bajovic

ivanabajo@telekom.rs

+381 64 650 7300