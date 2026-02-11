ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung mit KI-gestütztem Retention Time-Lock (RTL), die eine nicht netzwerkgebundene Ebene (Tiered Air Gap) umfasst und verzögerte Löschungen sowie Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bietet, gab heute bekannt, dass CRN eine Marke von The Channel Company Sam Elbeck, Vice President of Americas Sales and Channel Partners bei ExaGrid, für die Aufnahme in die renommierte Liste der CRN Channel Chiefs 2026 ausgewählt hat. Mit dieser jährlichen Auszeichnung werden Führungskräfte von IT-Anbietern und Distributoren gewürdigt, die die Channel-Strategie maßgeblich prägen und Innovationen und Partnerschaften in der gesamten Branche vorantreiben.

"Es ist uns eine Ehre, auch in diesem Jahr wieder in die Liste der Channel Chiefs aufgenommen worden zu sein", sagte Sam Elbeck. "Wir engagieren uns für den Vertriebskanal und sehen unsere Partner als Erweiterung von ExaGrid. Wir arbeiten bei jeder Gelegenheit eng zusammen, um den gemeinsamen Erfolg sicherzustellen. Unsere Vertriebskanal-Philosophie konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen, die auf Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz basieren. Wir möchten, dass ExaGrid als das Unternehmen bekannt wird, mit dem die Zusammenarbeit am einfachsten gelingt, und zwar durch Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit und Partnerorientierung bei gleichzeitig hohen Margen, starken Incentives und außergewöhnlichem Support. Gemeinsam schaffen wir ein Win-Win-Modell, das Wachstum, Loyalität und Vertrauen im gesamten Channel-Ökosystem stärkt."

ExaGrid arbeitet mit Wiederverkäufern und Distributoren weltweit zusammen. Die ExaGrid-Programme für Vertriebspartner sind so konzipiert, dass sie für unsere Partner einfach umzusetzen sind, vom ExaGrid-Vertriebsteam unterstützt werden und keine festen Zielvorgaben enthalten. ExaGrid ist für sein Tiered-Backup-Speichersystem bekannt, das "einfach funktioniert", nicht überteuert oder unterdimensioniert ist und seinen Kunden den besten Support der Branche mit einem dedizierten Ingenieur für Level-2-Techniksupport bietet, der sicherstellt, dass die Kunden der Partner gut betreut werden. ExaGrid bietet seinen Vertriebspartnern ein Registrierungsprogramm zum Schutz von Konten und Margen sowie Anreize im Rahmen des SPIF-Programms.

Die jährliche CRN Channel Chiefs-Liste würdigt die einflussreichsten Führungskräfte im IT-Channel und ehrt diejenigen, die sich für Zusammenarbeit einsetzen, Innovationen vorantreiben und ihre Partner und Kunden dabei unterstützen, gemeinsame Erfolge zu erreichen.

"Die in diesem Jahr als CRN Channel Chiefs ausgezeichneten Führungskräfte haben sich durch ihr unerschütterliches Engagement für ihre Partner und den gesamten IT-Channel ausgezeichnet. Ihre Vision, Leidenschaft und Innovationskraft prägen weiterhin die Zukunft unserer Branche. Wir sind stolz darauf, ihre Leistungen und den positiven Einfluss, den sie jeden Tag ausüben, zu würdigen", sagte Jennifer Follett, Vizepräsidentin für US-Content und Chefredakteurin bei CRN.

Die Liste der Channel Chiefs 2026 von CRN ist online unter www.CRN.com/ChannelChiefs zu finden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter für das Channel-Wachstum der weltweit führenden Technologiemarken. Wir beschleunigen den Erfolg von Technologieanbietern, Lösungsanbietern und Endnutzern in strategischen Channels mit führenden Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services, strategischer Beratung und exklusiven Markt- und Zielgruppeninformationen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter thechannelco.com.

Folgen Sie The Channel Company auf: LinkedIn, X, und Facebook.

© 2026 The Channel Company, Inc. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210899734/de/

