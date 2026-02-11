Die Teilnahme erfolgt parallel zur Verleihung der LEED Gold-Zertifizierung an Masar Destination

Die Umm Al Qura for Development Construction Company, Eigentümerin, Entwicklerin und Betreiberin von Masar Destination in Mekka, hat ihre Teilnahme am diesjährigen Real Estate Forum (RFF) als strategischer Partner abgeschlossen. Das Forum fand vom 26. bis 28. Januar in Riad statt und stand unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Majid bin Abdullah Al-Hogail, Minister für kommunale und ländliche Angelegenheiten und Wohnungswesen.

Der Pavillon des Unternehmens weckte großes Interesse bei Investoren und Besuchern und stellte die wichtigsten Elemente von Masar Destination, verfügbare Investitionsmöglichkeiten und aktuelle Projektentwicklungen vor. Darüber hinaus wurden die erheblichen Fortschritte der letzten Monate herausgestellt.

Umm Al Qura for Development Construction kündigte im Rahmen des Forums die Einführung einer einheitlichen digitalen Plattform für Eigentumsrechte durch zugelassene Entwickler an. Die Plattform stellt zuverlässige und umfassende Informationen in arabischer und englischer Sprache bereit und fördert damit die Transparenz und Governance während des gesamten Entwicklungsprozesses.

Zeitgleich zur Teilnahme am Forum wurde Masar Destination zudem kürzlich mit der LEED Gold-Zertifizierung in der Kategorie "Communities" ausgezeichnet. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für das Projekt dar, da diese Anerkennung das Engagement von Masar für höchste internationale Nachhaltigkeitsstandards und die Schaffung einer integrierten urbanen Umgebung widerspiegelt, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte in Einklang bringt.

Dieser Erfolg festigt die Position von Masar als führendes urbanes Entwicklungsprojekt im Herzen von Mekka und verdeutlicht die anhaltende Ausrichtung auf die Ziele der Vision 2030 sowie den Beitrag zur Schaffung eines nachhaltigen urbanen Modells, das die Lebensqualität verbessert und zukünftigen Ansprüchen gerecht wird.

Durch ihre aktive Teilnahme am RFF bekräftigte Umm Al Qura for Development Construction ihr Engagement für die Entwicklung von Masar in Übereinstimmung mit den höchsten internationalen Standards und für die Stärkung strategischer Partnerschaften, die eine nachhaltige urbane Entwicklung fördern. Dieses Engagement ist sowohl für Besucher als auch für Einwohner der Heiligen Stadt vorteilhaft und es verdeutlicht die Bestrebungen des Königreichs, eine gut geplante und nachhaltige urbane Zukunft zu gestalten.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

