Die Jury des Grand Prix ACF AutoTech 2026, die am 9. Februar im Automobile Club de France zusammengetreten ist, hat nach mehrstündiger Beratung sechs Start-ups als Finalisten ausgewählt.

Die ausgewählten Unternehmen zeichnen sich durch ihren technologischen Ehrgeiz, ihre Wirtschaftlichkeit und ihren konkreten Einfluss auf die Kostensenkung in der Automobilindustrie sowie die industrielle Leistungsfähigkeit aus. Zu den wichtigsten Themen in diesem Jahr gehören KI-gestütztes Konstruktionsdesign, strategische Unabhängigkeit von kritischen Materialien und fortschrittliche LiDAR-Optimierung.

Zu den Start-up-Finalisten gehören:

Grand Prix ACF (Etablierte Start-ups)

- Altrove (Paris, Frankreich): Entwickelt innovative Alternativen zu risikoreichen kritischen anorganischen Materialien unter Verwendung eines proprietären algorithmischen Ansatzes und einzigartiger künstlicher Intelligenz, wodurch die industrielle Widerstandsfähigkeit und technologische Souveränität gestärkt werden.

- Cognitive Design Systems (Toulouse, Frankreich): Bietet eine KI-gestützte Konstruktionsplattform, die die Konstruktionsforschung beschleunigt und komplexe Konstruktionsabläufe automatisiert.

- Spark Cleantech (Essonne, Frankreich): Hat eine bahnbrechende Plasmatechnologie entwickelt, die Methan in Wasserstoff und festen Kohlenstoff zerlegt, ohne dabei CO2-Emissionen zu verursachen.

ACF Pioneer Prize (Start-ups in der Gründungsphase)

- Sumot (Grenoble, Frankreich): Entwickelt eine Überstrom-Wechselrichtertechnologie, die die Leistung von Elektromotoren erhöht oder die Motorgröße bei gleicher Leistung reduziert.

- Bloomineral (Saclay, Frankreich): Produziert ein kohlenstoffnegatives Mineralmaterial, das dazu bestimmt ist, umweltschädliche Mineralien zu ersetzen, die in Automobilkunststoffen, -komponenten und -batterien verwendet werden.

- Iridesense (Paris, Frankreich): Hat das weltweit erste multispektrale 3D-LiDAR entwickelt, das Materialtypen identifizieren kann, um die Wahrnehmung und Sicherheit von Fahrzeugen zu verbessern.

Im Jahr 2026 werden vier Auszeichnungen verliehen: der Grand Prix ACF, der ACF Pioneer Prize, die GPACF GreenTech Mention und eine neue Industrialization Trophy, mit der ein ehemaliger Finalist ausgezeichnet wird, der seine Lösung seit 2018 am erfolgreichsten industrialisiert hat.

Das von Richard de Cabrol gegründete und koordinierte Grand Prix ACF AutoTech steht unter der Schirmherrschaft von Yann de Pontbriand, Präsident des Automobile Club de France, und Thierry Peugeot, Präsident des ESSEC Auto Mobility Club.

"Automobil- und Industrieinnovation ist tief in der DNA des Automobile Club de France verwurzelt. Seit neun Jahren werden bei diesem Wettbewerb internationale Start-ups ausgezeichnet, deren Pioniergeist unseren eigenen widerspiegelt", erklärte Yann de Pontbriand, Präsident des Automobile Club de France.

"Die Qualität der in diesem Jahr vorgestellten Projekte ist hervorragend. Künstliche Intelligenz, Produktivitätssteigerungen, Materialhoheit, Energieeffizienz und Innovationen im Bereich elektrischer Antriebe sind ebenfalls vertreten. Diese Ausgabe bestätigt, dass der Grand Prix ACF AutoTech weiterhin voll und ganz auf die wichtigsten Herausforderungen der Branche ausgerichtet ist", sagte Richard de Cabrol, Managing Director des Grand Prix ACF AutoTech.

Das Finale der Grand Prix ACF AutoTech 2026 findet am Mittwoch, den 15. April 2026, um 19:00 Uhr im Automobile Club de France in Paris statt. Die Veranstaltung wird live auf YouTube übertragen und beinhaltet eine Publikumsabstimmung.

Über den Grand Prix ACF AutoTech

Der Grand Prix ACF AutoTech wurde im Jahr 2018 ins Leben gerufen und ist ein internationaler Start-up-Wettbewerb, der sich der Innovation in den Bereichen Automobil, Mobilität und Industrie widmet.

en.grandprixacfautotech.com

