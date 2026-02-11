Mary Kay schließt das Jahr 2025 mit 25 Auszeichnungen für Unternehmensreputation ab

Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Direktvertriebsunternehmen für innovative Schönheits- und Hautpflegeprodukte, startete dynamisch in das Jahr 2026 und sicherte sich eine Spitzenplatzierung auf der Forbes 2026 Best Customer Service-Liste, wo das Unternehmen den zweiten Platz belegte. Diese Auszeichnung folgt auf ein herausragendes Jahr für Mary Kay, das 2025 mit insgesamt 25 internationalen Auszeichnungen abgeschlossen wurde und das kontinuierliche Engagement des Unternehmens in den Bereichen Unternehmensqualität, Direktvertrieb, soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit, Wissenschaft und Innovation unterstreicht.

Die jüngste Auszeichnung unterstreicht das anhaltende Engagement von Mary Kay, den Kunden in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu stellen, von nahtlosem digitalem Support bis hin zu personalisierter Schönheitsberatung. Das Forbes Best Customer Service-Ranking würdigt Unternehmen, die Maßstäbe in Bezug auf Reaktionsfähigkeit, Empathie und exzellenten Service gesetzt haben und Mary Kays Platzierung auf Rang zwei spiegelt ein bemerkenswertes Jahr der geschäftlichen Transformation wider.

"Jede Interaktion mit unseren Kunden ist eine Gelegenheit, jemandem das Gefühl zu geben, wahrgenommen, unterstützt und geschätzt zu werden", erklärte Ryan Rogers, CEO von Mary Kay Inc. "Der Aufstieg auf Platz 2 der Forbes-Rangliste ist eine starke Bestätigung unserer mitarbeiterorientierten Kultur und zeigt, wie viel wir gemeinsam erreichen können. Dies unterstreicht den hervorragenden Ruf unserer unabhängigen Schönheitsberaterinnen, die Leidenschaft unserer Kundenserviceteams und die Unternehmenswerte, die auf Service und Zeit für andere basieren. Diese Grundlage motiviert uns, unseren Kunden mit unseren bewährten Produkten stets unvergessliche Erlebnisse zu bieten."

"Unsere Liste der besten Kundenservices basiert auf 3,8 Millionen Kundenbewertungen pro Jahr, um zu erfassen, wie echte Nutzer Tausende von Marken und Produkten bewerten", erklärte Alan Schwarz, Assistant Managing Editor bei Forbes, der die jährliche Liste betreut. "Mehr als 3.500 verschiedene Marken wurden geprüft. Allein die Aufnahme in die Top-300-Liste ist bereits eine Leistung dass Mary Kay auf Platz 2 gelandet ist, zeigt, wie hoch die Kunden das Unternehmen schätzen."

Die Auszeichnung von Forbes ist die jüngste einer Reihe von Reputationsauszeichnungen, die Mary Kay im Jahr 2025 erhalten hat:

Corporate Excellence

Forbes Platz 2 Best Customer Service-Liste

Newsweek America's Greatest Workplaces for Women 2025

Newsweek America's Greatest Workplaces 2025

WWD Beauty Inc. Platz 11 The 2024 Top 100 Beauty Companies

Happi Platz 13 Top 50 U.S. Companies

Forbes Diamonds 2025 Mary Kay Polen

EXPANSIÓN 2025 Compliance Awards Mary Kay Spanien

China Association for Business Culture 2025 Enterprise of Excellence Award Mary Kay China

Markenleistung

Euromonitor International Platz 1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World 1 drei Jahre in Folge (2023, 2024, 2025)

drei Jahre in Folge (2023, 2024, 2025) Euromonitor International Nr. 1 unter den Marken für Gesichts-Make-up in Lateinamerika 2

Euromonitor International Nr. 1 unter den Marken für Lippenprodukte in Lateinamerika 3

Euromonitor International Nr. 1 unter den Marken für Hautpflege und Farbkosmetik in Mexiko 4

Euromonitor International Nr. 1 unter den Marken für Farbkosmetik in Mexiko 5

Nielsen Nr. 1 der Marken für Foundations in Brasilien

Nielsen Nr. 1 der Marken für Make-up in Brasilien

2025 Superbrands Mary Kay Slowakei und Mary Kay Tschechische Republik

Direktvertrieb und Innovation

Respected Direct Selling Enterprise 2025 Award Mary Kay China

Direct Selling News (DSN) 2025 DSN 40 Under 40: Megan Gregg für Legal Excellence

Direct Selling News (DSN) 2025 DSN 40 Under 40: Julia Santosuosso für den Bereich Corporate Social Responsibility Impact

German Direct Selling Association (BDD) "2025 Innovation" Award für Mary Kays KI-gestützten Foundation Finder Mary Kay Deutschland

Soziale Auswirkungen und ökologische Nachhaltigkeit

Forbes Platz 9 Best Brands for Social Impact-Liste 2025

Golden Bee 2025 Outstanding Corporate Sustainability Report für "Gender Equality Information Disclosure" Award Mary Kay China

Cemefi Distintivo ESR Socially Responsible Company (Empresa Socialmente Responsable) Mary Kay Mexiko (2024, 2025)

Socially Responsible Company (Empresa Socialmente Responsable) Mary Kay Mexiko (2024, 2025) The Dallas Entrepreneurship Center (DEC) Network State of Entrepreneurship "Large Corporation of the Year" Award

Baylor Scott White Dallas Foundation "Circle of Care" Award.

Über Mary Kay

Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 40 Märkten entwickelt. Seit über 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen sie uns auf X.

Über Forbes

Forbes ist eine renommierte globale Medienmarke, die seit über einem Jahrhundert für Erfolg steht. Angetrieben von einem Journalismus, der informiert und inspiriert, rückt Forbes die Macher und Ereignisse in den Fokus, die Branchen prägen, Erfolge erzielen und die Welt beeinflussen. Forbes verbindet und versammelt die einflussreichsten Gemeinschaften, von Milliardären, Führungskräften aus der Wirtschaft und aufstrebenden Unternehmern bis hin zu Kreativen und Innovatoren. Die Marke Forbes erreicht monatlich mehr als 140 Millionen Menschen weltweit durch ihren renommierten Journalismus, ihre charakteristischen ForbesLive-Veranstaltungen und 49 lizenzierte lokale Ausgaben in 81 Ländern.

