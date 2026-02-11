Voll aufgegangen: Buffetts goldenes Händchen wirkt weiter - fast 20 Milliarden $ Gewinn in Japan

Warren Buffett hat sich zwar zurückgezogen, doch seine Wette auf Japan zahlt sich weiter aus. Berkshires Beteiligungen haben sich fast verdoppelt und rücken mit dem Wahlergebnis in Tokio erneut in den Fokus der Anleger.Japans Aktienmarkt erlebte zum Wochenstart einen kräftigen Kurssprung. Der Nikkei-225-Index legte um 5,6 Prozent zu, nachdem die Liberaldemokratische Partei von Premierministerin Sanae Takaichi eine komfortable Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus errungen hatte. Anleger setzen auf wirtschaftsfreundliche Reformen, steigende Investitionen und eine weiter offensive Industriepolitik. Besonders profitierten jene Konzerne, auf die Warren Buffett seit Jahren setzt: die großen …Den vollständigen Artikel lesen ...
