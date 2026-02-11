DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Februar

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: -1,5% gg Vj zuvor: -1,9% gg Vj *** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 PK und Analystenkonferenz) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025 *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Finanzziele 2026/27 *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +55.000 gg Vm zuvor: +50.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj 16:10 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede vor Economic Forum von Albuquerque 16:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Winter Financial Services Conference von Keefe, Bruyette & Woods *** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu "AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis (18:30 Analystenkonferenz) *** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis *** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis 22:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Event an John Glenn College of Public Affairs *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q *** - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036 - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorlesung in Estonian Business School zu Geldpolitik - US/SEC-Vorsitzender Atkins bei Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Israels Premierminister Netanjahu - JP/Börsenfeiertag Japan ==

