Mittwoch, 11.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
11.02.2026 06:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Februar

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Februar 

=== 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,8% gg Vj 
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Januar 
     PROGNOSE: -1,5% gg Vj 
     zuvor:  -1,9% gg Vj 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
     (09:00 PK und Analystenkonferenz) 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 
  07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025 
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im 
     Volumen von 1,5 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Finanzziele 2026/27 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +55.000 gg Vm 
     zuvor:  +50.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,4% 
     zuvor:   4,4% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj 
  16:10 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede vor Economic Forum von 
     Albuquerque 
  16:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Winter Financial Services 
     Conference von Keefe, Bruyette & Woods 
*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu 
     "AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU" 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis 
     (18:30 Analystenkonferenz) 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis 
*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen 
     Akademie der Wissenschaften 
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  22:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Event an John Glenn 
     College of Public Affairs 
*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q 
 
***   - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und 
     Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorlesung in Estonian Business School 
     zu Geldpolitik 
    - US/SEC-Vorsitzender Atkins bei Ausschuss für 
     Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses 
    - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Israels Premierminister Netanjahu 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
==

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
