Veränderungen im Verwaltungsrat von Accelleron
Der Verwaltungsrat wird Mieke Van de Capelle - derzeit Chief Human Resources Officer bei dsm-firmenich und erfahrene nicht-exekutive Verwaltungsrätin mit Einsitz im Verwaltungsrat von Spadel - zur Wahl in den Verwaltungsrat und das NCC vorschlagen. Mieke Van de Capelle verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung im HR-Bereich in Europa und den USA und hält Masterabschlüsse der Universitäten Bourgogne und Gent.
"Es war ein Privileg, den Verwaltungsrat von Accelleron während der ersten Jahre als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen zu führen. Es freut mich, dass Monika sich als meine Nachfolgerin zur Wahl stellt. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer umfassenden Verwaltungsratserfahrung und ihrem breiten Wissen über Accelleron das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung weiterentwickeln wird. Ebenso freue ich mich, dass wir eine sehr starke Kandidatin als Nachfolgerin von Gabriele im Verwaltungsrat und im NCC vorschlagen können", sagte Oliver Riemenschneider.
Der Verwaltungsrat dankt auch Oliver Riemenschneider sehr für seine herausragende Führung, seine Weitsicht und seinen Beitrag zum Erfolg von Accelleron.
Die Suche nach einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrats, das die Leitung des Audit Committee übernehmen soll, ist im Gang.
Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten 3'000 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.
Wichtige Daten 2026
12. März 2026: Jahresbericht 2025; Investoren- und Medienkonferenzen
28. April 2026: Generalversammlung
Informationen für die Medien
Bilder und andere digitale Inhalte sind unter Informationen für die Medien (accelleron.com) verfügbar.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Michael Daiber
Telefon: +41 79 698 60 85
E-Mail: investors@accelleron-industries.com
Media Relations
Nicole Wesch
Telefon: +41 79 442 64 07
E-Mail: media@accelleron-industries.com
Accelleron Industries AG
Bruggerstrasse 71A
CH-5400 Baden
Schweiz
