München/Zürich (ots) -Prof. Dr. Ralph Braun und Dr. Stefan Duve führen die Dermatologie der Clinique Utoquai als eigenständige Klinik fort und gründen im Herzen Zürichs eines der modernsten Hautzentren für Dermatologie & Ästhetik in Europa.Ein neuer Schritt nach jahrelanger Zusammenarbeit. Nach vielen Jahren intensiver gemeinsamer Arbeit in der Dermatologie der Clinic Utoquai gehen Prof. Dr. med. Ralph Braun und Dr. med. Stefan Duve den nächsten Schritt: Gemeinsam haben sie die Derma Utoquai (https://www.dermautoquai.ch/) AG gegründet - ein eigenständiges, hochspezialisiertes Zentrum für Dermatologie und ästhetische Medizin am Standort Utoquai 39 in Zürich. Damit wird der Bereich Dermatologie der Clinic Utoquai in bewährter personeller und infrastruktureller Kontinuität weiter-geführt - mit demselben Team, am selben Ort, jedoch mit noch stärkerem Fokus auf das, was die beiden Gründer verbindet: medizinische Exzellenz, Prävention und Ästhetik auf höchstem Niveau.Medizinische Präzision trifft auf technologische Innovation. Die Derma Utoquai AG vereint das gesamte Spektrum moderner Hautmedizin unter einem Dach: Dermatologische Diagnostik und Therapie sämtlicher Haut-, Haar- und Nagelerkrankungen Dermatochirurgie und Hautkrebs-Früherkennung, inklusive modernster Operationsverfahren, Ästhetische Dermatologie, Laser- und regenerative Therapien. Ein ganz besonderes Highlight ist der Vectra WB360 Ganzkörper-Hautscanner - eines der weltweit fortschrittlichsten Systeme zur Früherkennung von Hautveränderungen. Dank 3D-Bildgebung und KI-gestützter Analyse lassen sich selbst kleinste Veränderungen an Muttermalen millimetergenau dokumentieren. So wird Präzision zu Sicherheit - und Prävention zu messbarer Qualität. "Weil Hautmedizin mehr ist als nur Behandlung. Es ist Vertrauen, Forschung und Leidenschaft," so Prof. Dr. Ralph Braun.Bedeutung und Ausblick. "Mit der Gründung der Derma Utoquai AG beginnt ein neues Kapitel in der Schweizer Dermatologie. Unser Ziel ist die Verbindung von wissenschaftlicher Präzision, modernster Technologie und individueller Ästhetik in einem Zentrum, das medizinische Exzellenz greifbar macht" erklärte der Gründer Dr. Stefan Duve. Die Patienten sollen sich bei ästhetischen und medizinischen Anliegen in den besten Händen fühlen."Ästhetik ist für uns kein Selbstzweck. Wir bevorzugen minimal-invasive, evidenzbasierte Verfahren, die natürlich wirken und sicher sind - und wir sagen auch ehrlich, wenn Nichtstun die beste Option ist", erklärt Dr. Stefan Duve die Praxis-Philosophie. "In der Ästhetik gilt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Natürlichkeit und Sicherheit stehen über Trends."Herzstück der Infrastruktur ist der VECTRA WB360 3D-Hautscanner, der in Sekundenschnelle hochpräzise, KI-gestützte Muttermal- und Verlaufskontrollen am ganzen Körper ermöglicht. Die Praxis ist derzeit das einzige privat geführte Zentrum in der Deutschschweiz, das diese Technologie im Wert von CHF 500'000 anbietet. Prof. Ralph Braun legt trotz aller Vorteile dieser einzigartigen Technologie großen Wert darauf, dass das Erfolgsrezept in der Kombination aus Hi-Tech und ärztlichem Knowhow liegt: "Die Technik dient uns - ersetzt uns aber nicht. Entscheidend sind Erfahrung, klinischer Blick und das Gespräch. Die 3D-Bildgebung erhöht unsere Sensitivität, die Entscheidung bleibt ärztlich."Die Praxis hat ihren Betrieb bereits aufgenommen, Termine können ab sofort vereinbart werden.Kontakt: Derma Utoquai AG I Utoquai 39 8008 Zürich I +41 (0)44 268 22 50 www.dermautoquai.ch (http://www.dermautoquai.ch) I info@dermautoquai.chKurzporträts der GründerProf. Dr. med. Ralph Braun ist Titularprofessor für Dermatologie und Dermato-Onkologie an der Universität Zürich und gilt als einer der führenden Experten für Hautkrebsdiagnostik und Dermatochirurgie. Er zählt zu den Pionieren beim Einsatz digitaler und KI-gestützter Bildanalyse in der Hautkrebs-Früherkennung und kombiniert über 30 Jahre klinische Erfahrung mit wissenschaftlicher Forschung. Seine Arbeit steht für eine moderne, patientenzentrierte Dermatologie, die auf Prävention, Präzision und Vertrauen basiert.Dr. med. Stefan Duve ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie sowie Leiter und Gründer des Haut- und Laserzentrums an der Oper (https://www.haut-und-laser-zentrum.de/) in München, das seit über 30 Jahren zu den führenden dermatologisch-ästhetischen Einrichtungen im deutschsprachigen Raum zählt. Er gilt als international renommierter Experte für ästhetische und regenerative Dermatologie - mit Spezialisierung auf Laser-, Filler- und nicht-invasive Anti-Aging-Verfahren. Mit der Gründung der Derma Utoquai AG bringt Dr. Duve seine jahrzehntelange Erfahrung, ästhetische Expertise und Innovationskraft nach Zürich - als Mitbegründer eines neuen Kompetenzzentrums für Hautmedizin.Pressekontakt:ROUGE Public Relationsinfo@rouge-pr.deOriginal-Content von: Derma Utoquai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181999/6214472