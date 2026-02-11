The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2026
ISIN Name
US87264ABZ75 T MOBILE USA 21/26
DE000DL19WK9 DT.BANK MTN 22/26
XS2443920249 ING GROEP 22/27 FLR MTN
US70614WAB63 PELOTON INT. 22/26 ZO CV
XS2299135819 DANSKE BK 21/31 MTN
XS2297220423 AEGYPTEN 21/26 MTN REGS
XS2300313041 F.ABU.DA.BK. 21/26
XS2297197266 EBN FIN.COM. 21/26 REGS
XS2262220143 DAE SUK.DIFC 20/26 REGS
XS1961010987 TUERK. SISE 19/26 REGS
US87264ABR59 T MOBILE USA 21/26
US74460WAA53 PUBLIC STORAGE OP. 21/26
US29379VBH50 ENTERPR.PRODS OP. 15/26
US579780AR81 MCCORMICK+CO 21/26
US317873AY36 FINLD 96/26
US313747BB27 FED.RLTY INV 20/26
XS2244322082 ROLLS-ROYCE 20/26MTN REGS
US718546AZ72 PHILLIPS 66 20/26
DE000DFK0FD9 DZ BANK IS.C227 20/26
US22822VAB71 CROWN CASTLE NEW 2026
US478375AR95 JOHNSON CONTR.INTL 16/26
US494368BU61 KIMBERLY-CLARK 2026
USU13055AT23 CALPINE CORP 19/28 REGS
US30212PAM77 EXPEDIA GROUP 16/26
US03027XAJ90 AMERN TWR 16/26
XS1062493934 AON GLOBAL 14/26
DE0001102390 BUNDANL.V.16/26
DE0001108793 BUNDANL.V.16/26NK OZSS
DE0001142834 BUNDANL. KPS 15.2.26
XS1909184753 TURKEY 18/26 INTL
DE000HLB4C32 LB.HESS.THR.CARRARA02L/17
US02209SBC61 ALTRIA GRP 19/26
US023608AG75 AMEREN 15/26
US912828P469 US TREASURY 2026
DE000HLB5LT1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/18
US500769BN36 K.F.W.ANL.V.06/2026 YN
US902133AT46 TYCO ELECTR.GRP 16/26
US912810EW46 US TREASURY 2026 15.02
US36158FAA84 SWISS RE AMERIC.HLDG 2026
XS2799494633 GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR
XS2585964476 CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN
DE000NLB34G9 NORDLB 23/26
DE000NLB4YP7 NORDLB 24/26
DE000HEL0GY9 LB.HESS.THR.CARRARA05G/25
XS2585966257 ING BANK 23/26 MTN
XS2585977882 UNIC.BK CZ+S 23/26
XS2588099478 DNB BANK 23/27 FLR MTN
DE000LB3MRW0 LBBW FZA 23/26
DE000LB3N2Z4 LBBW FZA 23/26
US30212PBE43 EXPEDIA GRP 22/26 ZO CV
US91282CGL90 USA 23/26
US855244BE89 STARBUCKS 23/26
XS2547591474 SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
AT0000A32RP0 HYPO VORARL. 23/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2026
ISIN Name
US87264ABZ75 T MOBILE USA 21/26
DE000DL19WK9 DT.BANK MTN 22/26
XS2443920249 ING GROEP 22/27 FLR MTN
US70614WAB63 PELOTON INT. 22/26 ZO CV
XS2299135819 DANSKE BK 21/31 MTN
XS2297220423 AEGYPTEN 21/26 MTN REGS
XS2300313041 F.ABU.DA.BK. 21/26
XS2297197266 EBN FIN.COM. 21/26 REGS
XS2262220143 DAE SUK.DIFC 20/26 REGS
XS1961010987 TUERK. SISE 19/26 REGS
US87264ABR59 T MOBILE USA 21/26
US74460WAA53 PUBLIC STORAGE OP. 21/26
US29379VBH50 ENTERPR.PRODS OP. 15/26
US579780AR81 MCCORMICK+CO 21/26
US317873AY36 FINLD 96/26
US313747BB27 FED.RLTY INV 20/26
XS2244322082 ROLLS-ROYCE 20/26MTN REGS
US718546AZ72 PHILLIPS 66 20/26
DE000DFK0FD9 DZ BANK IS.C227 20/26
US22822VAB71 CROWN CASTLE NEW 2026
US478375AR95 JOHNSON CONTR.INTL 16/26
US494368BU61 KIMBERLY-CLARK 2026
USU13055AT23 CALPINE CORP 19/28 REGS
US30212PAM77 EXPEDIA GROUP 16/26
US03027XAJ90 AMERN TWR 16/26
XS1062493934 AON GLOBAL 14/26
DE0001102390 BUNDANL.V.16/26
DE0001108793 BUNDANL.V.16/26NK OZSS
DE0001142834 BUNDANL. KPS 15.2.26
XS1909184753 TURKEY 18/26 INTL
DE000HLB4C32 LB.HESS.THR.CARRARA02L/17
US02209SBC61 ALTRIA GRP 19/26
US023608AG75 AMEREN 15/26
US912828P469 US TREASURY 2026
DE000HLB5LT1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/18
US500769BN36 K.F.W.ANL.V.06/2026 YN
US902133AT46 TYCO ELECTR.GRP 16/26
US912810EW46 US TREASURY 2026 15.02
US36158FAA84 SWISS RE AMERIC.HLDG 2026
XS2799494633 GR.C.P.FIN. 24/UND. FLR
XS2585964476 CCB-CR.COOP. 23/27 FLRMTN
DE000NLB34G9 NORDLB 23/26
DE000NLB4YP7 NORDLB 24/26
DE000HEL0GY9 LB.HESS.THR.CARRARA05G/25
XS2585966257 ING BANK 23/26 MTN
XS2585977882 UNIC.BK CZ+S 23/26
XS2588099478 DNB BANK 23/27 FLR MTN
DE000LB3MRW0 LBBW FZA 23/26
DE000LB3N2Z4 LBBW FZA 23/26
US30212PBE43 EXPEDIA GRP 22/26 ZO CV
US91282CGL90 USA 23/26
US855244BE89 STARBUCKS 23/26
XS2547591474 SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
AT0000A32RP0 HYPO VORARL. 23/26 MTN
© 2026 Xetra Newsboard