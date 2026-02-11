Nach dem kräftigen Rücksetzer seit dem Rekordhoch Ende Januar hat sich der Goldpreis zuletzt über der Marke von 5.000 stabilisiert. Am Mittwochmorgen kostet eine Feinunze 5.050 Dollar. Damit notiert das Edelmetall seit dem Jahresanfang rund 17 Prozent im Plus. Und Wells Fargo sieht am Goldmarkt wieder Chancen.Wells Fargo rät seinen Kunden, die aktuelle Phase zum Kauf zu nutzen, da der US-Finanzdienstleister bald eine neue Rally beim Edelmetall erwartet. "Der jüngste Rückgang scheint eine gesunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
