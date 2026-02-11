Es geht weiter bergauf mit Solaraktien wie etwa JinkoSolar, SunRun oder Grenergy. Dies verhilft auch dem Solar Top 10 Index des AKTIONÄR weiter nach oben, der zuletzt wieder ordentlich Fahrt aufgenommen hat und nun nur noch knapp unter dem Jahreshoch bei 72 Punkten und dem 3-Jahreshoch bei 77 Zählern notiert. Wichtigster Treiber ist die anziehende Nachfrage. Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien schreitet weiter voran, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus industriepolitischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär