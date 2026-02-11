DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Sydney nach guten Unternehmenszahlen sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Weiter gute Stimmung herrscht am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien, wobei leichtere Vorgaben der Wall Street abgeschüttelt werden. In den USA sorgten Gewinnmitnahmen für eine etwas leichtere Tendenz. Während in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, gute Unternehmenszahlen für Kauflaune sorgten, liefern an den chinesischen Börsen eher mau ausgefallene Inflationsdaten kein Störfeuer oder werden vom Markt sogar leicht positiv aufgenommen, weil sie der Notenbank weiter Spielraum für eine lockere Geldpolitik bieten.

Die Inflation in China hat sich zum Jahresbeginn etwas abgeschwächt, was auf eine eher schwächliche Konjunktur deutet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,2 Prozent zum Vorjahr, nachdem er im Dezember noch um 0,8 Prozent gestiegen war. Die Erzeugerpreise waren erneut sogar deflationär, was anhaltenden Druck auf die Binnennachfrage unterstreicht. Experten sprechen allerdings auch von verzerrenden Basiseffekten, weil im vergangenen Jahr das chinesische Neujahrsfest in den Januar gefallen sei. Dieses Jahr finde es im Februar statt.

Der HSI in Hongkong legt um 0,4 Prozent zu, der Shanghai-Composite um 0,2 Prozent. In Seoul steigt der Kospi um 1,3 Prozent - gestützt vom Indexschwergewicht Samsung Electronis. Die Aktie erholt sich um 1,3 Prozent, nachdem sie am Vortag unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte. Für Zuversicht sorgt aber auch, dass Südkoreas staatlicher Thinktank Korea Development Institute optimistischer für die Wirtschaft des Landes ist. Er hat seine Wachstums- und Inflationsprognosen angehoben und verweist dabei auf einen sich verbessernden Binnenkonsum sowie starke Halbleiterexporte, die durch den Boom der Künstlichen Intelligenz angetrieben werden. Das KDI erwartet für 2026 nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent, verglichen mit seiner Prognose von 1,8 Prozent im November.

Der S&P ASX-200 in Sydney gewann 1,7 Prozent und erreichte ein 15-Wochenhoch. In Tokio ruht nach der politischen Rally am Montag und Dienstag der Handel wegen eines Feiertags. Im Fokus stünden nun neue Arbeitsmarktdaten aus den USA, von denen man sich Hinweise auf die weitere Zinspolitik in den USA erhoffe, heißt es. Im späteren Tagesverlauf werden die Daten für Januar berichtet.

Unter den Einzelwerten geht es in Sydney für Commonwealth Bank of Australia um 6,8 Prozent nach oben. Im Sog verteuern sich auch die Aktien anderer Banken deutlich. Der größte Kreditgeber des Landes hat einen höher als erwartet ausgefallenen Halbjahresgewinn gemeldet.

Im Energiesektor ging es für AGL Energy nach robusten Gewinnen und einer bestätigten Prognose um fast 12 Prozent aufwärts. Der Baustoffhersteller James Hardie Industries legte ebenfalls solide Quartalsergebnisse vor, die die anhaltende Nachfrage auf wichtigen Auslandsmärkten unterstrichen. Die Aktie machte einen Satz um 10,9 Prozent. Um 4,6 Prozent abwärts ging es dagegen für CSL. Das Biotechnologieunternehmen hatte schwache Halbjahreszahlen vorgelegt und wechselt dazu den Chef aus.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 9.014,80 +1,7% +1,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +12,0% Kospi (Seoul) 5.369,31 +1,3% +27,4% 07:30 Shanghai-Comp. 4.136,54 +0,2% +3,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.281,30 +0,4% +5,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:51 % YTD EUR/USD 1,1917 0,2 1,1891 1,1906 +1,4% EUR/JPY 182,36 -0,7 183,61 185,26 +0,8% EUR/GBP 0,8719 0,0 0,8717 0,8708 -0,3% GBP/USD 1,3669 0,2 1,3641 1,3672 +1,7% USD/JPY 153,02 -0,9 154,40 155,60 -0,6% USD/KRW 1.451,95 -0,3 1.456,32 1.460,75 +1,3% USD/CNY 6,9372 -0,1 6,9417 6,9392 -1,2% USD/CNH 6,9080 -0,1 6,9127 6,9098 -0,9% USD/HKD 7,8151 -0,0 7,8181 7,8175 +0,4% AUD/USD 0,7115 0,6 0,7070 0,7068 +6,3% NZD/USD 0,6063 0,4 0,6039 0,6038 +5,0% BTC/USD 67.506,55 -1,7 68.671,60 68.959,80 -20,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,24 63,79 +0,7% +0,45 +11,8% Brent/ICE 69,21 68,80 +0,6% +0,41 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.062,46 5.022,26 +0,8% +40,21 +17,1% Silber 82,63 81,225 +1,7% +1,41 +16,9% Platin 1.788,32 1.755,81 +1,9% +32,51 +1,7% Kupfer 5,94 5,91 +0,4% +0,02 +4,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

