Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
11.02.2026 07:33 Uhr
314 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Sydney nach guten Unternehmenszahlen sehr fest

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Sydney nach guten Unternehmenszahlen sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Weiter gute Stimmung herrscht am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien, wobei leichtere Vorgaben der Wall Street abgeschüttelt werden. In den USA sorgten Gewinnmitnahmen für eine etwas leichtere Tendenz. Während in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, gute Unternehmenszahlen für Kauflaune sorgten, liefern an den chinesischen Börsen eher mau ausgefallene Inflationsdaten kein Störfeuer oder werden vom Markt sogar leicht positiv aufgenommen, weil sie der Notenbank weiter Spielraum für eine lockere Geldpolitik bieten.

Die Inflation in China hat sich zum Jahresbeginn etwas abgeschwächt, was auf eine eher schwächliche Konjunktur deutet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,2 Prozent zum Vorjahr, nachdem er im Dezember noch um 0,8 Prozent gestiegen war. Die Erzeugerpreise waren erneut sogar deflationär, was anhaltenden Druck auf die Binnennachfrage unterstreicht. Experten sprechen allerdings auch von verzerrenden Basiseffekten, weil im vergangenen Jahr das chinesische Neujahrsfest in den Januar gefallen sei. Dieses Jahr finde es im Februar statt.

Der HSI in Hongkong legt um 0,4 Prozent zu, der Shanghai-Composite um 0,2 Prozent. In Seoul steigt der Kospi um 1,3 Prozent - gestützt vom Indexschwergewicht Samsung Electronis. Die Aktie erholt sich um 1,3 Prozent, nachdem sie am Vortag unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte. Für Zuversicht sorgt aber auch, dass Südkoreas staatlicher Thinktank Korea Development Institute optimistischer für die Wirtschaft des Landes ist. Er hat seine Wachstums- und Inflationsprognosen angehoben und verweist dabei auf einen sich verbessernden Binnenkonsum sowie starke Halbleiterexporte, die durch den Boom der Künstlichen Intelligenz angetrieben werden. Das KDI erwartet für 2026 nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent, verglichen mit seiner Prognose von 1,8 Prozent im November.

Der S&P ASX-200 in Sydney gewann 1,7 Prozent und erreichte ein 15-Wochenhoch. In Tokio ruht nach der politischen Rally am Montag und Dienstag der Handel wegen eines Feiertags. Im Fokus stünden nun neue Arbeitsmarktdaten aus den USA, von denen man sich Hinweise auf die weitere Zinspolitik in den USA erhoffe, heißt es. Im späteren Tagesverlauf werden die Daten für Januar berichtet.

Unter den Einzelwerten geht es in Sydney für Commonwealth Bank of Australia um 6,8 Prozent nach oben. Im Sog verteuern sich auch die Aktien anderer Banken deutlich. Der größte Kreditgeber des Landes hat einen höher als erwartet ausgefallenen Halbjahresgewinn gemeldet.

Im Energiesektor ging es für AGL Energy nach robusten Gewinnen und einer bestätigten Prognose um fast 12 Prozent aufwärts. Der Baustoffhersteller James Hardie Industries legte ebenfalls solide Quartalsergebnisse vor, die die anhaltende Nachfrage auf wichtigen Auslandsmärkten unterstrichen. Die Aktie machte einen Satz um 10,9 Prozent. Um 4,6 Prozent abwärts ging es dagegen für CSL. Das Biotechnologieunternehmen hatte schwache Halbjahreszahlen vorgelegt und wechselt dazu den Chef aus. 

=== 
INDEX          zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  9.014,80    +1,7%   +1,8%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   Feiertag        +12,0% 
Kospi (Seoul)     5.369,31    +1,3%   +27,4%   07:30 
Shanghai-Comp.     4.136,54    +0,2%   +3,9%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  27.281,30    +0,4%   +5,4%   09:00 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %   00:00 Di, 08:51  % YTD 
EUR/USD         1,1917     0,2   1,1891   1,1906  +1,4% 
EUR/JPY         182,36    -0,7   183,61   185,26  +0,8% 
EUR/GBP         0,8719     0,0   0,8717   0,8708  -0,3% 
GBP/USD         1,3669     0,2   1,3641   1,3672  +1,7% 
USD/JPY         153,02    -0,9   154,40   155,60  -0,6% 
USD/KRW        1.451,95    -0,3  1.456,32  1.460,75  +1,3% 
USD/CNY         6,9372    -0,1   6,9417   6,9392  -1,2% 
USD/CNH         6,9080    -0,1   6,9127   6,9098  -0,9% 
USD/HKD         7,8151    -0,0   7,8181   7,8175  +0,4% 
AUD/USD         0,7115     0,6   0,7070   0,7068  +6,3% 
NZD/USD         0,6063     0,4   0,6039   0,6038  +5,0% 
BTC/USD        67.506,55    -1,7 68.671,60 68.959,80 -20,5% 
 
ROHÖL          zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         64,24    63,79   +0,7%   +0,45 +11,8% 
Brent/ICE         69,21    68,80   +0,6%   +0,41 +13,2% 
 
METALLE         zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold          5.062,46  5.022,26   +0,8%   +40,21 +17,1% 
Silber          82,63   81,225   +1,7%   +1,41 +16,9% 
Platin         1.788,32  1.755,81   +1,9%   +32,51  +1,7% 
Kupfer           5,94    5,91   +0,4%   +0,02  +4,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 00:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.