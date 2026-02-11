FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde bei 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 25.013 Punkte. Am Dienstag war der Dax zeitweise bis auf gut 25.075 Punkte gestiegen, dann aber wieder unter die runde Marke gerutscht. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten. Frischer Schwung der US-Indizes fehlt, auch wenn der Dow Jones Industrial abermals ein Rekordhoch erreichte. Letztlich blieb allerdings vom Kursgewinn kaum etwas übrig. Die anderen Indizes scheuten vor einem Vorstoß auf ihre Bestmarken. Nicht nur die US-Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit.

USA: - DURCHWACHSEN - Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag ausgebremst. Im frühen Handel noch auf einem Rekordhoch bei 50.512 Punkten, beendete der Leitindex Dow Jones Industrial den Handel mit plus 0,10 Prozent auf 50.188,14 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,33 Prozent auf 6.941,81 Punkte nach. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.127,64 Zähler. Unter den "Magnificent Seven" verbuchte nur Tesla Kursgewinne. Laut der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, könnten die Zinsen für längere Zeit unverändert bleiben. Die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen sollten erst einmal bewertet und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachtet werden. Zinssenkungshoffnungen bekamen damit einen Dämpfer.

ASIEN/PAZIFIK: - CHINA DURCHWACHSEN - Die Börsen Chinas haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen zuletzt leicht im Minus notierte, stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong moderat. Deutlichere Gewinne gab es hingegen in Australien. Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht werden. Sie erhoffen sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.



DAX 24.987,85 -0,11% XDAX 24.996,90 -0,10% EuroSTOXX 50 6.047,06 -0,20% Stoxx50 5.154,03 -0,22%

DJIA 50.188,14 0,10 S&P 500 6.941,81 -0,33% NASDAQ 100 25.127,63 -0,56% °



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,70 +0,07% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1919 0,20%

USD/Yen 152,98 -0,88% Euro/Yen 182,29 -0,71% °



BITCOIN:





Bitcoin 67.098 -2,48% (USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 69,19 +0,39 USD WTI 64,36 +0,40 USD °



/mis

