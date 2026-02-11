Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer kommt nicht zur Ruhe. Erneut muss das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf Fehler in der Bilanzierung beheben und wird den für den 26. Februar angekündigten Geschäftsbericht verschieben. Im frühen Handel rutscht der SDAX-Wert erneut prozentual zweistellig ab.Die vom Unternehmen eingeleitete noch laufende Untersuchungen erfordern mehr Zeit für die Aufstellung und Abschlussprüfung, so Gerresheimer in einer Pressemitteilung vom späten Dienstagabend. Auf Basis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
