Merus Power Oyj hat einen Deal, der Batteriespeicher im Wert von rund 13 Millionen Euro vorsieht, mit Neve Oy unterzeichnet. Die Anlage mit einer Leistung von 30 MW/80 MWh wurde für den Betrieb unter extrem kalten Bedingungen entwickelt und soll Ende 2026 nach Rovaniemi geliefert werden. Darüber hinaus haben die Unternehmen umfassende Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Energiespeicheranlage vereinbart.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205218404/de/

Merus Power delivered the first grid forming battery energy storage systems in the Nordics last year. The grid forming BESS to be deployed in Lapland is also designed to withstand extreme Arctic conditions.

Die Energiespeicheranlage wurde für einen zuverlässigen Betrieb unter arktischen Bedingungen entwickelt und trotzt Temperaturen von bis zu -50 °C, starken Schneefällen und Eis. Das System nutzt eine Netzbildende Technologie, die die Trägheit des Stromnetzes unterstützt und die Stabilität des Elektrizitätssystems verbessert. Merus Power hat bereits im vergangenen Jahr die ersten netzbildenden Energiespeicheranlagen für die nordischen Länder nach Valkeakoski und Lappeenranta geliefert.

Merus Power verantwortet die Herstellung, Installation und Prüfung des BESS. Das System basiert auf einer fortschrittlichen, von Merus Power in Finnland entwickelten Technologie und einer firmeneigenen Software, die das BESS als Teil der kritischen Strominfrastruktur steuert und betreibt. Die finnische Softwareentwicklung, Qualität und Cybersicherheitsfunktionen unterstützen die Betriebssicherheit und Steuerbarkeit des Systems auch in Ausnahmesituationen und Krisenfällen.

Neve Oy ist ein in Lappland ansässiger, sektorübergreifender Konzern, der sich im Besitz der Stadt Rovaniemi befindet. Das Unternehmen ist für die Stromübertragung, die Strom- und Fernwärmeerzeugung, Fernwärmenetze und -dienstleistungen, die Wasserversorgung, Glasfaserleitungen und andere Dienstleistungen im Bereich Energie und Infrastruktur unter den anspruchsvollen Bedingungen des Nordens verantwortlich. Mit der zu liefernden Energiespeicheranlage wird der Zugang zu verschiedenen Strommärkten ermöglicht, was die Flexibilität des Stromnetzes und die Betriebssicherheit des Energiesystems unter anspruchsvollen Bedingungen unterstützt.

"Die arktischen Bedingungen stellen extrem hohe Anforderungen an elektrische Systeme. Die Lösung von Merus Power wird diesen Herausforderungen gerecht und unterstützt unser strategisches Ziel, zuverlässige und nachhaltige Energielösungen für die anspruchsvollen Bedingungen in Lappland zu entwickeln", so Kristian Gullsten, CEO von Neve Oy.

"Die Energiespeicherlösungen von Merus Power wurden speziell für anspruchsvolle Stromnetzumgebungen entwickelt, in denen Leistung, Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit entscheidende Faktoren sind. Wir sind stolz, dass unsere modularen Lösungen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden können. Mit unserer technologischen Expertise können wir Neve Oy bei der Weiterentwicklung der Flexibilität und Zuverlässigkeit seines Energiesystems unterstützen", so Kari Tuomala, CEO von Merus Power.

Der Deal festigt die Position von Merus Power als Anbieter anspruchsvoller Energiespeicherlösungen sowohl in den nordischen Ländern als auch international.

Über Merus Power

Merus Power ist ein finnisches Technologieunternehmen, das die Wende hin zu nachhaltiger Energie vorantreibt. Wir entwickeln und produzieren innovative Energiespeicher, Lösungen zur Optimierung der Stromqualität und Dienstleistungen, die auf die Anforderungen der erneuerbaren Energien und der Industrie zugeschnitten sind. Unsere skalierbare Technologie unterstützt eine stärkere Einbindung erneuerbarer Energien in die Stromnetze und trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Gesellschaft bei.

Unser Nettoumsatz belief sich im Jahr 2025 auf 54,6 Millionen Euro. Das Handelssymbol unserer Aktie an der Nasdaq First North Growth Market Finland lautet MERUS.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260205218404/de/

Contacts:

Kari Tuomala, CEO

+358 20 735 4320

kari.tuomala@meruspower.com

Jonna Kannosto, Communications IR Director

+358 44 357 8320

jonna.kannosto@meruspower.com