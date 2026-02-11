In ihren Keynotes stellten Bill Staples, Chief Executive Officer von GitLab, und Manav Khurana, Chief Product and Marketing Officer, die Strategie und Innovationen des Unternehmens in den Vordergrund

Kunden- und Partnersitzungen mit Southwest Airlines und der Oracle Cloud Infrastructure Group

Demonstrationen von KI-Agenten, die über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg eingesetzt werden, ein virtueller Hackathon für Entwickler zur Erstellung benutzerdefinierter Agenten und ein neues Bewertungsprogramm, das Unternehmen dabei unterstützt, ihren Modernisierungsweg für die Softwareentwicklung zu planen

All Remote GitLab Inc., die intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps, veranstaltete heute GitLab Transcend, ein exklusives virtuelles Event für Führungskräfte, das das Potenzial von agentenbasierter KI für die Softwarebereitstellung in den Mittelpunkt stellte.

GitLab Transcend zeigte, wie Softwareteams KI-Agenten über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg koordinieren. Die Teilnehmer erfuhren, wie dieser Ansatz dazu beiträgt, Innovationen zu beschleunigen, indem Hunderte von Routineaufgaben automatisiert werden, die Software-Teams traditionell ausbremsen, und gleichzeitig Sicherheit, Compliance und Governance auf Unternehmensniveau gewährleistet werden.

Die wichtigsten Programmpunkte:

Keynote von Bill Staples, Chief Executive Officer von GitLab , zum Thema KI-Paradoxon in der Softwarebereitstellung. Obwohl KI-Tools die Produktivität beim Programmieren um das Zehnfache steigern können, verbringen Entwickler nur etwa 52 Minuten pro Tag mit dem Schreiben von Code, was zu nur geringfügigen Verbesserungen der gesamten Innovationsgeschwindigkeit und -lieferung führt. Staples erläuterte, wie die intelligente Orchestrierung von GitLab zur Lösung dieser Herausforderung beiträgt, indem sie eine agentenbasierte KI-Automatisierung über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg ermöglicht, die auf die Standards, Compliance-Anforderungen und Workflows eines Unternehmens abgestimmt ist.

Um die Aufzeichnung von GitLab Transcend anzusehen, besuchen Sie bitte: https://about.gitlab.com/events/transcend/virtual/.

Unterstützende Zitate:

"Unser Managed-Services-Programm mit Data Intensity ermöglicht es Kunden, sich auf Innovation statt auf den Betrieb zu konzentrieren, indem wir ein vollständig verwaltetes GitLab-Erlebnis auf OCI mit unternehmenstauglicher Sicherheit und SLAs bereitstellen", sagte Victor Restrepo, Group Vice President, North America Engineering, Oracle Cloud Infrastructure. "Gemeinsam bieten GitLabs intelligente Orchestrierung und die Cloud-Wirtschaftlichkeit von OCI Unternehmen die Flexibilität und Leistung, die sie für ihren Erfolg benötigen."

"Gemeinsam bieten GitLabs intelligente Orchestrierung und die Cloud-Wirtschaftlichkeit von OCI Unternehmen die Flexibilität und Leistung, die sie für ihren Erfolg benötigen." "Die Realität ist, dass Teams KI für Hunderte von Anwendungsfällen im gesamten Software-Lebenszyklus benötigen, und das Hinzufügen von KI-Funktionen nach und nach ist einfach nicht skalierbar", erklärte Manav Khurana, Chief Product and Marketing Officer bei GitLab. "Mit dem Plattformansatz von GitLab können Teams KI-Agenten in den Bereichen Planung, Entwicklung, Test, Sicherheit und Bereitstellung unter Verwendung desselben Kontexts, derselben Berechtigungen und desselben Sicherheitsmodells koordinieren. So stelle ich mir vor, wie KI in Ihrem Unternehmen einsetzbar, gemeinsam nutzbar und regulierbar wird."

Über GitLab

GitLab ist die intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps. GitLab ermöglicht es Unternehmen, die Produktivität ihrer Entwickler zu steigern, die betriebliche Effizienz zu verbessern, Sicherheits- und Compliance-Risiken zu reduzieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Über 50 Millionen registrierte Nutzer und mehr als 50 der Fortune-100-Unternehmen vertrauen auf GitLab, um bessere und sicherere Software schneller bereitzustellen.

*Fortune 500 ist eine eingetragene Marke von Fortune Media IP Limited und wird unter Lizenz verwendet. Behauptung basierend auf GitLab-Daten. Fortune 100 bezeichnet die besten 20 der Unternehmen in der Fortune-500-Liste für das Jahr 2025, die im Juni 2025 veröffentlicht wird. Fortune und Fortune Media IP Limited sind nicht mit GitLab verbunden und unterstützen keine Produkte oder Dienstleistungen von GitLab.

