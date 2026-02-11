EQS-News: The Alliance to End Plastic Waste
/ Schlagwort(e): Sonstiges
SINGAPUR, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der Bericht der Alliance to End Plastic Waste zum Thema "The Challenges and Solutions for Flexible Plastic Packaging Waste" (Herausforderungen und Lösungen für flexible Kunststoffverpackungsabfälle) bietet umsetzbare Erkenntnisse dazu, wie das Problem der flexiblen Kunststoffabfälle in Europa und Nordamerika gelöst werden kann.
Der Bericht identifiziert fünf entscheidende Faktoren für die Kreislaufwirtschaft bei flexiblen Kunststoffen:
Jacob Duer, Präsident und CEO der Alliance, sagte: "Die Realisierung der Materialkreislaufwirtschaft für flexible Kunststoffe ist komplex, aber machbar. Lösungen zur Verbesserung des End-of-Life-Managements von Kunststoffprodukten gibt es bereits. In Kombination mit Maßnahmen der Industrie und regulatorischen Impulsen besteht eine echte Chance, die Recycling-Quote und -qualität von flexiblen Folien in einem beschleunigten Zeitrahmen zu verbessern."
"Die Alliance to End Plastic Waste wird sich darauf konzentrieren, Lösungen aufzuzeigen, die zu einem Systemwandel führen. Um dies voranzutreiben, sind koordinierte Maßnahmen im gesamten System erforderlich, einschließlich der Identifizierung klarer Absatzmöglichkeiten für Rezyklate. Dies wiederum wird einen tragfähigen Business Case für die notwendigen Investitionen in die Weiterentwicklung der Infrastruktur für Sammlung, Sortierung und Recycling schaffen."
Die Allianz treibt den Systemwandel für flexible Kunststoffe voran
Bei der Umsetzung ihrer Strategie 2030 konzentriert sich die Allianz auf die Zusammenarbeit mit Regierungen, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und anderen Kofinanzierern, um groß angelegte integrierte Programme in klar definierten geografischen Regionen oder Themenbereichen zu starten. Ihr "Flexibles Thematic Program" in Europa und Nordamerika zielt darauf ab, die Kreislaufwirtschaft für flexible Folien zu verbessern.
Das Flexibles-Programm der Allianz verfolgt einen dreiteiligen Ansatz:
Zusätzlich zum Flexibles-Programm entwickelt die Allianz auch länderspezifische Programme in Brasilien, Indonesien, Indien, Südafrika und in den Staaten des Golf-Kooperationsrats. Die Länderprogramme sollen den Ländern helfen, die Reifekurve für das Kunststoffrecycling entsprechend den nationalen Prioritäten zu verbessern.
Die Alliance to End Plastic Waste ist eine unabhängige, globale Non-Profit-Organisation, die sich für die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und die Beseitigung von Plastikmüll und -verschmutzung einsetzt. Wir fördern Innovation, Zusammenarbeit und Wissenstransfer zwischen verschiedenen Interessengruppen auf der ganzen Welt und mobilisieren Finanzmittel aus Entwicklungs- und privaten Quellen, um Initiativen in großem Maßstab zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter endplasticwaste.org
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bericht-identifiziert-wichtige-faktoren-fur-die-kreislaufwirtschaft-beim-recycling-flexibler-folien-in-europa-und-nordamerika-302683762.html
11.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2274560 11.02.2026 CET/CEST