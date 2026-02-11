© Foto: Dall-EDie Krypto-Flaute belastet Robinhoods Geschäft spürbar und schickt die Aktie nach enttäuschenden Zahlen deutlich auf Talfahrt.Der Online-Broker Robinhood hat im vierten Quartal 2025 die Umsatzerwartungen der Wall Street verfehlt. Verantwortlich dafür war vor allem ein deutlicher Rückgang im Kryptogeschäft. Die Aktie reagierte prompt und verlor im nachbörslichen Handel mehr als sieben Prozent. Kryptoumsatz bricht um 38 Prozent ein Die Erlöse aus kryptobezogenen Transaktionen sanken im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 221 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch 358 Millionen US-Dollar in diesem Segment erzielt. Trotz einer strategischen Ausweitung des …Den vollständigen Artikel lesen
