Vernier/Ostermundigen (ots) -Im Februar herrscht auf dem Schweizer Strassennetz Hochbetrieb. Die Kombination aus Schulferien und Hochsaison im Wintersport erhöht die Mobilität deutlich. Im Fokus stehen die Hauptachsen und die Zufahrten zu den Ferienregionen an den Wochenenden vom 14. und 21. Februar. Gemäss den Prognosen des TCS sind in allen Regionen des Landes erhebliche Staus zu erwarten, die mehrere Stunden dauern können. Verkehrsinformationen im Radio und die TCS-App helfen bei der Routenplanung und informieren über Störungen.Jeden Winter zählen die Sportferien im Februar zu den verkehrsintensivsten Zeiten auf dem Schweizer Strassennetz. Auch dieses Jahr müssen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer erneut auf dichten Verkehr im ganzen Land einstellen, insbesondere auf den Strassen und Autobahnen zu den Skigebieten. In mehreren Regionen werden erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet, namentlich in der Westschweiz, im Berner Oberland, in der Zentralschweiz, in Graubünden sowie auf der Nord-Süd-Achse. Die Verkehrsspitzen werden vor allem an den Wochenenden vom 14. und 21. Februar erwartet, wenn sich die Abreisen und Rückreisen der Feriengäste kreuzen, mit teils beträchtlichen Wartezeiten auf den wichtigsten Achsen.Besonders stark belastete AlpenachsenGemäss den Verkehrsdaten und Prognosen des TCS werden zahlreiche Routen während des gesamten Monats Februar stark beansprucht. In der Westschweiz wird auf der Autobahn A9 zwischen Martigny und Montreux, auf der A12 zwischen Châtel-Saint-Denis und Lausanne sowie auf der A1 am Grenzübergang Bardonnex mit dichtem Verkehr gerechnet. Abseits der Autobahnen sind zudem Verzögerungen auf den Achsen Château-d'Oex-Aigle, Monthey-Châtel und Charmey-Bulle zu erwarten.In der Region Bern werden auf der Autobahn A1 zwischen Kirchberg-Schönbühl und Kriegstetten-Härkingen in beide Richtungen erhebliche Staus erwartet. Auch die Hauptstrassen im Berner Oberland sind stark belastet, insbesondere in Richtung Interlaken, Simmental, Kandersteg, Grindelwald und Meiringen sowie auf der Achse zum Brünigpass.In der Zentralschweiz werden Verkehrsbehinderungen auf der A8 zwischen Alpnach und Hergiswil sowie auf der A2 zwischen Luzern und Stans erwartet. Abseits des Autobahnnetzes sind auch die Strassen in der Umgebung von Engelberg und Einsiedeln stark beansprucht.In der Region Zürich und in der Ostschweiz wird das Verkehrsaufkommen auf der Autobahn A3 zwischen Basel und Zürich, auf der A3 zwischen Zürich und Walenstadt sowie auf der A13 zwischen Zizers und dem Anschluss Sarganserland hoch sein. In Graubünden könnte die Auslastung des Strassennetzes zudem durch die Austragung der Olympischen Winterspiele weiter zunehmen. Einige der Zufahrtswege zu den Austragungsorten führen durch den Kanton Graubünden. Schliesslich sind auf der Nord-Süd-Achse erhebliche Staus im Bereich des Gotthardtunnels zu erwarten.Autoverlad: Erwartete WartezeitenAuch die Autoverladstationen werden während den Sportferien stark frequentiert. Bei hoher Nachfrage sind an den Verladestationen erhebliche Wartezeiten zu erwarten. Verzögerungen von bis zu 2 Stunden 30 Minuten sind am Furka (Oberwald), am Lötschberg (Kandersteg und Goppenstein) sowie beim Vereina (Sagliains und Selfranga) möglich. Der TCS empfiehlt, sich im Voraus über die Betriebsbedingungen und Wartezeiten zu informieren und diese bei der Reiseplanung zu berücksichtigen.Tipps des TCS: frühzeitig losfahren, Radio hören, Route mit der TCS-App planenFrühzeitig zu starten oder die Abfahrts- bzw. Rückkehrzeit leicht zu verschieben, hilft oft die grössten Verkehrsspitzen zu vermeiden - insbesondere am Wochenende. Die stärksten Belastungen treten in der Regel zwischen 7.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bei Fahrten zu und von den Ferienorten auf. Es wird daher empfohlen, diese Zeitfenster zu meiden und entweder früher oder später loszufahren. Andernfalls müssen sich Autofahrende auf deutlich verlängerte Fahrzeiten und Zeitverluste von bis zu zwei Stunden einstellen.Bei Staus auf der Autobahn versuchen manche Autofahrerinnen und Autofahrer, Zeit zu sparen, indem sie durch Ortschaften ausweichen - eine Strategie, die das untergeordnete Strassennetz rasch überlasten und zu Verkehrsbeschränkungen führen kann. Im Chablais waren beispielsweise während einer ähnlichen Periode im Jahr 2025 mehrere Streckenabschnitte für den Verkehr gesperrt worden.Der TCS empfiehlt, die Route sorgfältig zu planen und bei Strassensperrungen die offiziellen Empfehlungen zu befolgen. Mit der TCS-App lassen sich der Verkehrsfluss und Störungen in Echtzeit abrufen. TCS-Mitglieder haben zudem Zugang zu Verkehrsprognosen im Voraus für Schweizer Strassen und Autobahnen, um ihre Abfahrt anzupassen und stark belastete Gebiete zu vermeiden. Das Radio bleibt ein wichtiger Kanal, um sich rasch über die Verkehrslage im Schweizer Strassennetz und über alternative Routen zu informieren. Zudem können Verkehrsteilnehmende die Nummer 163 wählen, um vor und während der Fahrt Verkehrsinformationen zu erhalten.Achtung Müdigkeit: ein grosses Risiko nach dem SkifahrenNach einem Tag auf der Piste wird man schneller müde, insbesondere bei einer späten Rückfahrt, bei Dunkelheit und auf langen Strecken. Zu den häufigsten Anzeichen zählen Gähnen, brennende Augen, Konzentrationsschwierigkeiten sowie Rückenbeschwerden oder eine Steifheit im Nacken- und Schulterbereich. Es ist wichtig, diese Warnsignale rechtzeitig zu erkennen, denn das einzig wirklich wirksame Gegenmittel ist Schlaf. Eine ausreichende Nachtruhe vor der Abfahrt ist unerlässlich und ein kurzer Powernap von etwa fünfzehn Minuten während einer Pause kann helfen, die Aufmerksamkeit wiederherzustellen.Die Tipps des TCS- Ski und Gepäck im Kofferraum gut verstaut und gesichert transportieren und keine losen Gegenstände auf der Rückbank liegen lassen.- Das Fahrzeug vollständig von Schnee und Eis befreien, um eine optimale Sicht zu gewährleisten und Gefahren durch Schneereste zu vermeiden.- Mit Winterreifen in gutem Zustand fahren (Profil >= 4 mm) und bei Bedarf Schneeketten mitführen.- Bei Elektrofahrzeugen den Reichweitenverlust einplanen und die Ladevorgänge mit TCS eCharge planen.- Auf Schnee und Eis eine ruhige Fahrweise wählen: reduzierte Geschwindigkeit, grösserer Sicherheitsabstand, sanfte Lenk- und Bremsmanöver.- Die TCS-App nutzen, um den Verkehr und den Strassenzustand in Echtzeit zu verfolgen und vor der Fahrt in die Ferienorte Warnmeldungen zu erhalten.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03Original-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100938372