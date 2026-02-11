DJ EUREX/Bund-Future zieht leicht an
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr um 7 Ticks auf 128,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,74 Prozent und das -tief bei 128,60 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.057 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 14 Ticks auf 110,36 Prozent - der Bobl-Future um 2 Ticks auf 116,82 Prozent.
