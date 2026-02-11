Die Aktie des DAX-Konzerns Siemens Energy erreicht am Mittwoch bereits im vorbörslichen Handel neue Rekordhochs. Das treibt die Papiere jetzt an, und darum könnte sich immer noch ein Kauf für Anleger lohnen. Die Aktien von Siemens Energy haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel ein neues Rekordhoch markiert. Ursache für den Anstieg sind die guten Zahlen, die der Konzern am Morgen vorgelegt hat. Gute Nachrichten für die Siemens Energy-Aktie So profitiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
