Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. Februar 2026, Thomas Meier und Barbara Fuchs als Mitglieder in die Maturakommission bestellt.Aufgrund der Demission von Richard Quaderer sowie einer bereits bestehenden Vakanz mussten zwei Stellen besetzt werden. Komplettiert wird die Maturakommission durch den Vorsitzenden Elias Jehle, die Vizevorsitzende Rachel Guerra (Leiterin des Schulamtes) sowie durch Stefan Batliner, Martin Frick und Christoph Ospelt. Zusätzlich nimmt Eugen Nägele, Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums, als Mitglied mit beratender Stimme Einsitz in der Kommission.Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern der Maturakommission für ihre Bereitschaft, in der Mandatsperiode 2025 bis 2029 mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Zudem dankt sie dem ausscheidenden Mitglied für seine Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, GeneralsekretärT +423 236 61 94Michael.Ospelt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938375