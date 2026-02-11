TKMS hat ein solides erstes Quartal mit stabilen Umsätzen, robusten Margen und einem aktualisierten Ausblick geliefert. Der Rückgang des Aktienkurses im vorbörslichen Handel um etwa 2% erscheint überraschend, da es keine negativen fundamentalen Nachrichten gibt, und bietet aus unserer Sicht einen attraktiven Einstiegspunkt. Die Quartalszahlen lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Wichtig ist die Anhebung der Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 25/26 um 300BP sowie die bestätigte Margensteigerung, die über 6% liegen soll, mit mehr als 7% im mittelfristigen Zeitraum. Der gemeldete Auftragsbestand beläuft sich auf 18,7 Mrd. EUR und könnte einschließlich des kürzlich unterzeichneten Auftrags für die Norwegen 212CD und des sehr wahrscheinlichen MEKO A-200-Vertrags etwa 25 Mrd. EUR erreichen, was die langfristige Umsatzsichtbarkeit erheblich verbessert. Unserer Meinung nach ist die Umsetzung des bestehenden Auftragsbestands ausreichend, um die Aktienstory voranzutreiben, wobei zusätzliche Aufträge (Indien und Kanada) eher als zusätzlicher Katalysatoren zu betrachten sind. Kursziel 125,00 EUR. Kaufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa





